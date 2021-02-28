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Экономика

«Булки в продавцов летят»: почему в Алтайском крае дорожает хлеб и как государство будет с этим бороться

17 февраля Алтайпищепром объявил о приеме заявок на так называемые «хлебомучные» субсидии — это деньги, которые государство готово выделить мукомолам и хлебопекам, чтобы компенсировать их затраты в связи с ростом цен на зерно. Главная цель — остановить подорожание хлеба в стране, длящиеся с осени 2020 года. Когда простые покупатели это почувствуют и почему вполне возможно, что механизм не заработает, читайте в разборе altapress.ru.

Праздник хлеба на "Дне сибирского поля". 16 июля 2015 года.
Праздник хлеба на "Дне сибирского поля". 16 июля 2015 года.
Олег Богданов

Почему взялись за цены

История длится с декабря 2020 года, когда президент Путин, недовольный ростом цен на продовольствие, требовал от подчиненных что-то с этим делать.

Возмущался он по поводу сахара, гречневой крупы, макарон и хлеба, настаивая на том, что в России зафиксировали рекордный урожай «за последние шесть лет», а по ценам продуктов на полках этого совсем не видно.

«А хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое, с какой стати-то?» — задался вопросом глава государства.

Хлеб. Зерно.
Хлеб. Зерно.
Pixabay.com

Сигнал был услышан — разборки начались.

Что решило делать государство

Хлебобулочной отрасли повезло в отличие, например, от масложировой, которой был дан безапелляционный приказ снизить цены, несмотря на растущие затраты. Тут вариантов никаких.

Пекарям эти самые затраты государство решило компенсировать. Принцип такой: за три месяца 2021 года предприятиям выплатят субсидии на закупку муки — чем больше ее приобретаешь и выпекаешь хлеба, тем больше достается денег.

Руки, тесто, мука, выпечка.
Руки, тесто, мука, выпечка.
СС0

При этом пекарни обязуются не поднимать цены на свою продукцию.

По словам Александра Большакова, начальника Алтайпищепрома, 15 февраля регион подписал соглашение с Минсельхозом России на получение данной субсидии, спустя три дня начался прием заявок.

Выдавать средства планируют в середине марта.

Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков
Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков
Анна Зайкова

Претендовать на господдержку могут предприятия всех форм собственности — от огромных хлебозаводов до мелких пекарен в жилых домах. Всего же, по статистике, таких предприятий в Алтайском крае больше 200.

Общий объем средств для хлебопеков составит порядка 28 млн рублей.

Александр Большаков,
начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

По планам правительства страны и Минсельхоза, в апреле цена на хлеб уже расти не продолжит и станет стабильной, поэтому в этой субсидии уже не будет необходимости.

Кафе-пекарня.
Кафе-пекарня.
Avito.ru

Из-за чего могут возникнуть проблемы

В Алтайской гильдии пекарей и кондитеров помощь от государства уже оценили — дело хорошее. Вот только получат ее далеко не все, полагают в объединении.

Борис Беньковский, руководитель предприятия «Русское поле», входящего в гильдию, отмечает, что условия выделения компенсаций весьма жесткие. Например, предприятия не должны были в течение предыдущего квартала снижать объемы выпуска хлеба. А это произошло почти повсеместно в отрасли.

Есть требования и по уровню заработной платы, которая у хлебопеков и без того невысокая, но с осени 2020 года, когда производственные затраты резко поползли вверх, и ее пришлось уменьшать.

Борис Беньковский, руководитель гильдии пекарей и кондитеров.
Борис Беньковский, руководитель гильдии пекарей и кондитеров.
Анна Зайкова

Еще один принципиальный момент — это сорта хлеба, выпуск которого будут субсидировать. Речь идет о так называемом массовом пшеничном хлебе.

Поддерживать производство функциональных хлебов с различными добавками, которых на рынке становится все больше, государство почему-то не решилось.

Что говорит бизнес

Барнаульская пекарня «Рунгис» — одна из тех, что может претендовать на компенсации. Но подавать или нет документы, директор предприятия Ирина Королькова пока не решила.

«Есть ли смысл?» — задается вопросом она.

Дело в том, что 2020 год для, казалось бы, раскрученного и вполне успешного бизнеса сложился очень сложно — шесть месяцев сплошных убытков.

Ирина Королькова, директор пекарни &quot;Рунгисъ&quot;.
Ирина Королькова, директор пекарни «Рунгисъ».
Анна Зайкова

Так получилось, что половину своей продукции пекарня отгружает в социальные учреждения, которые с приходом в нашу жизнь пандемии стали работать с перебоями.

Детские сады закрыли все группы, кроме одной-двух дежурных. Больницы то принимали пациентов, то массово распускали их по домам.

В итоге объемы производства у пекарни снизились, а расходы, например на транспортировку, остались те же. «Нам же все равно приходилось возить хлеб в детские сады. Только раньше это было по 40 булок в день, а стало по две», — рассказала Ирина Королькова.

Черный хлеб
Черный хлеб
Изображение Андрей Баклан с сайта Pixabay

Та же история произошла и с детскими пионерскими лагерями, которые работали всего две недели за лето. Из 3,5 млн рублей, которые «Рунгис» должен был получить за поставку хлеба для них, в итоге заработать удалось всего 86 тыс.

При этом 25 тыс. рублей — это затраты на участие в электронных торгах.

Ирина Королькова не скрывает: положение у ее предприятия не из легких, поэтому помощь государства была бы вполне кстати. По ее подсчетам, за месяц за покупку муки пекарне причитается порядка 60 тыс. рублей. Сумма пусть и небольшая, но хоть что-то.

Праздник хлеба на &quot;Дне сибирского поля&quot;. 16 июля 2015 года.
Праздник хлеба на «Дне сибирского поля». 16 июля 2015 года.
Олег Богданов

Правда, чтобы ее получить, пекарне надо погасить недоимку по налогам в 600 тыс. рублей. И даже если это удастся сделать, не факт, что Королькова сможет получить на руки справку об отсутствии задолженности — увы, так работает бюрократическая система.

Почему растут цены на хлеб

Алтайские пекари объясняют: мука не единственное, что осенью 2020 года резко подорожало.

Есть еще растительное масло и сахар — цены на них увеличились более чем на 50%. Добавьте к этому ГСМ, коммунальные и прочие расходы, которые растут как на дрожжах, — картина получается не из радужных.

В пекарне &quot;Рунгисъ&quot;.
В пекарне «Рунгисъ».
Анна Зайкова

Пекарям вообще не особо везет — их продукт в списке социально значимых. Ирина Королькова рассказывает, что каждое, пусть и совсем незначительное увеличение цены на хлеб вызывает бурю негодования со стороны покупателей. «Иногда аж булки в продавцов летят — столько возмущения», — признается она.

Есть еще и государство, которое пусть и негласно, но все же следит за тем, по какой цене в магазинах продается хлеб. Каждое повышение — и тут же проверка антимонопольной службы.

Особо серьезными санкциями это не грозит, но сам факт не приятен. Предприятиям приходится много отписываться и объяснять, почему дорожает продукт.

В пекарне &quot;Рунгисъ&quot;.
В пекарне «Рунгисъ».
Анна Зайкова

Директор «Рунгиса» объясняет: последний раз цену на хлеб поднимали в ноябре прошлого года и всего на 2% при условии, что только мука подскочила в цене на 20%.

Больше на такой шаг пекарня не отважилась — можно потерять и без того редеющую клиентуру. Почему же все-таки стоимость хлеба продолжает медленно, но верно ползти вверх, надо разбираться еще и с торговыми сетями, считает Ирина Королькова.

Почем на Алтае булка

По данным на 24 февраля, хлеб ржаной и ржано-пшеничный стоил в среднем по Алтайскому краю 63,3 рубля за килограмм. Самая высокая цена в Рубцовске — 65 рублей.

Массовый пшеничный хлеб первого, второго сортов дешевле — 50,9 рубля за кило. В 2020 году производство хлеба и хлебобулочных изделий в регионе сократилось почти на 8% и составило 82,3 тыс. тонн.

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