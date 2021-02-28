«Булки в продавцов летят»: почему в Алтайском крае дорожает хлеб и как государство будет с этим бороться

17 февраля Алтайпищепром объявил о приеме заявок на так называемые «хлебомучные» субсидии — это деньги, которые государство готово выделить мукомолам и хлебопекам, чтобы компенсировать их затраты в связи с ростом цен на зерно. Главная цель — остановить подорожание хлеба в стране, длящиеся с осени 2020 года. Когда простые покупатели это почувствуют и почему вполне возможно, что механизм не заработает, читайте в разборе altapress.ru.

Почему взялись за цены

История длится с декабря 2020 года, когда президент Путин, недовольный ростом цен на продовольствие, требовал от подчиненных что-то с этим делать.

Возмущался он по поводу сахара, гречневой крупы, макарон и хлеба, настаивая на том, что в России зафиксировали рекордный урожай «за последние шесть лет», а по ценам продуктов на полках этого совсем не видно.

«А хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое, с какой стати-то?» — задался вопросом глава государства.

Хлеб. Зерно. Pixabay.com

Сигнал был услышан — разборки начались.

Что решило делать государство

Хлебобулочной отрасли повезло в отличие, например, от масложировой, которой был дан безапелляционный приказ снизить цены, несмотря на растущие затраты. Тут вариантов никаких.

Пекарям эти самые затраты государство решило компенсировать. Принцип такой: за три месяца 2021 года предприятиям выплатят субсидии на закупку муки — чем больше ее приобретаешь и выпекаешь хлеба, тем больше достается денег.

Руки , тесто , мука , выпечка. СС0

При этом пекарни обязуются не поднимать цены на свою продукцию.

По словам Александра Большакова, начальника Алтайпищепрома, 15 февраля регион подписал соглашение с Минсельхозом России на получение данной субсидии, спустя три дня начался прием заявок.

Выдавать средства планируют в середине марта.

Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков Анна Зайкова

Претендовать на господдержку могут предприятия всех форм собственности — от огромных хлебозаводов до мелких пекарен в жилых домах. Всего же, по статистике, таких предприятий в Алтайском крае больше 200.

Общий объем средств для хлебопеков составит порядка 28 млн рублей.

Александр Большаков,

начальник управления Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

По планам правительства страны и Минсельхоза, в апреле цена на хлеб уже расти не продолжит и станет стабильной, поэтому в этой субсидии уже не будет необходимости.

Кафе-пекарня. Avito.ru

Из-за чего могут возникнуть проблемы

В Алтайской гильдии пекарей и кондитеров помощь от государства уже оценили — дело хорошее. Вот только получат ее далеко не все, полагают в объединении.

Борис Беньковский, руководитель предприятия «Русское поле», входящего в гильдию, отмечает, что условия выделения компенсаций весьма жесткие. Например, предприятия не должны были в течение предыдущего квартала снижать объемы выпуска хлеба. А это произошло почти повсеместно в отрасли.

Есть требования и по уровню заработной платы, которая у хлебопеков и без того невысокая, но с осени 2020 года, когда производственные затраты резко поползли вверх, и ее пришлось уменьшать.

Борис Беньковский , руководитель гильдии пекарей и кондитеров. Анна Зайкова

Еще один принципиальный момент — это сорта хлеба, выпуск которого будут субсидировать. Речь идет о так называемом массовом пшеничном хлебе.

Поддерживать производство функциональных хлебов с различными добавками, которых на рынке становится все больше, государство почему-то не решилось.

Что говорит бизнес

Барнаульская пекарня «Рунгис» — одна из тех, что может претендовать на компенсации. Но подавать или нет документы, директор предприятия Ирина Королькова пока не решила.

«Есть ли смысл?» — задается вопросом она.

Дело в том, что 2020 год для, казалось бы, раскрученного и вполне успешного бизнеса сложился очень сложно — шесть месяцев сплошных убытков.

Ирина Королькова , директор пекарни «Рунгисъ». Анна Зайкова

Так получилось, что половину своей продукции пекарня отгружает в социальные учреждения, которые с приходом в нашу жизнь пандемии стали работать с перебоями.

Детские сады закрыли все группы, кроме одной-двух дежурных. Больницы то принимали пациентов, то массово распускали их по домам.

В итоге объемы производства у пекарни снизились, а расходы, например на транспортировку, остались те же. «Нам же все равно приходилось возить хлеб в детские сады. Только раньше это было по 40 булок в день, а стало по две», — рассказала Ирина Королькова.

Черный хлеб Изображение Андрей Баклан с сайта Pixabay

Та же история произошла и с детскими пионерскими лагерями, которые работали всего две недели за лето. Из 3,5 млн рублей, которые «Рунгис» должен был получить за поставку хлеба для них, в итоге заработать удалось всего 86 тыс.

При этом 25 тыс. рублей — это затраты на участие в электронных торгах.

Ирина Королькова не скрывает: положение у ее предприятия не из легких, поэтому помощь государства была бы вполне кстати. По ее подсчетам, за месяц за покупку муки пекарне причитается порядка 60 тыс. рублей. Сумма пусть и небольшая, но хоть что-то.

Праздник хлеба на «Дне сибирского поля». 16 июля 2015 года. Олег Богданов

Правда, чтобы ее получить, пекарне надо погасить недоимку по налогам в 600 тыс. рублей. И даже если это удастся сделать, не факт, что Королькова сможет получить на руки справку об отсутствии задолженности — увы, так работает бюрократическая система.

Почему растут цены на хлеб

Алтайские пекари объясняют: мука не единственное, что осенью 2020 года резко подорожало.

Есть еще растительное масло и сахар — цены на них увеличились более чем на 50%. Добавьте к этому ГСМ, коммунальные и прочие расходы, которые растут как на дрожжах, — картина получается не из радужных.

В пекарне «Рунгисъ». Анна Зайкова

Пекарям вообще не особо везет — их продукт в списке социально значимых. Ирина Королькова рассказывает, что каждое, пусть и совсем незначительное увеличение цены на хлеб вызывает бурю негодования со стороны покупателей. «Иногда аж булки в продавцов летят — столько возмущения», — признается она.

Есть еще и государство, которое пусть и негласно, но все же следит за тем, по какой цене в магазинах продается хлеб. Каждое повышение — и тут же проверка антимонопольной службы.

Особо серьезными санкциями это не грозит, но сам факт не приятен. Предприятиям приходится много отписываться и объяснять, почему дорожает продукт.

В пекарне «Рунгисъ». Анна Зайкова

Директор «Рунгиса» объясняет: последний раз цену на хлеб поднимали в ноябре прошлого года и всего на 2% при условии, что только мука подскочила в цене на 20%.

Больше на такой шаг пекарня не отважилась — можно потерять и без того редеющую клиентуру. Почему же все-таки стоимость хлеба продолжает медленно, но верно ползти вверх, надо разбираться еще и с торговыми сетями, считает Ирина Королькова.