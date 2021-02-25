В Алтайпищепроме рассказали, кто не виноват в росте цен на молочную продукцию

В Алтайском крае продолжают расти цены на молочную продукцию, причем темпы выше, чем по гречке и макаронам, из-за которых в декабре возмущался президент Путин. В управлении пищевой промышленности края прокомментировали ситуацию и назвали тех, кто не виноват.

Что дорожает сильнее всего

В декабре 2020 года, когда президент страны жестко отчитал подчиненных за рост цен на продукты питания, молочной продукции в критикуемом списке не было.

Возмущался Владимир Путин по поводу сахара, гречневой крупы, макарон и хлеба, он предложил с этим разобраться.

Президент подчеркнул, что в этом году в России зафиксировали рекордный урожай «за последние шесть лет».

«А хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое, с какой стати-то?» — задался вопросом глава государства.

Сливочное масло. CC0

Между тем, стабильными темпами в Алтайском крае дорожает молочная продукция. Так, нынешней зимой стоимость сливочного масла впервые за несколько лет вновь превысила психологическую отметку в 500 рублей за 1 кг.

По данным Алтайкрайстата на 15 марта, средняя цена на этот продукт составляет 517 рублей за 1 кг. Самый дорогой килограмм масла в Бийске — 536 рублей.

Другой пример: только за две неделе февраля килограмм сметаны подорожал почти на 12 рублей. Вроде бы мелочь, но тенденция очевидна.

Что говорят в управлении

Руководитель Алтайпищепрома Александр Большаков не отрицает, что рост цен есть, но у этого процесса не одна, а сразу несколько причин — сезонный фактор, дефицит сырья, рост издержек.

Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков Анна Зайкова

Александр Большаков,

начальник управления Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Молочный рынок имеет свою волатильность — в летние месяцы стоимость сырья и готовой продукции — сыра и масла — снижается, в зимние месяцы, когда сырого молока становится меньше, на него цена растет. Соответственно, дорожает и сам продукт. В этот раз первостепенное влияние времени года.

При этом руководитель Алтайпищепрома отметил, что в цепочке «производитель-оптовик-продавец» роста отпускных цен у производителей молочной продукции не отмечается.

За всех остальных Александр Большаков отвечать не стал. Это не его компетенция.