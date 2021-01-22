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Экономика

«Ничего страшного»: главный производитель макарон на Алтае рассказал о росте цен и их заморозке

В Правительстве России вновь заговорили о «заморозке» цен на ряд продовольственных товаров. Следующими на очереди могут стать яйца и макароны. Валерий Покорняк, генеральный директор ТД «Алтан», выпускающего макароны из твердых сортов пшеницы, полагает, что это нецелесообразно.

Производство макарон в Поспелихе.
Производство макарон в Поспелихе.
Олег Богданов

Собственник «Поспелихинский макаронной фабрики» объясняет, что рост цен на продовольствие происходит по трем причинам: удорожание сырья в России из-за засухи, снижение курса рубля и возросший экспорт, пандемия и затраты на профилактику.

Валерий Покорняк,
генеральный директор ТД «Алтан»:

Как ни банально звучит, но макароны изготавливают из зерна. Твердые сорта пшеницы поднялись в цене на 123%, поэтому, если мы подняли цену на макароны на 10%, то это ничего страшного. На что в этом случае может повлиять государство? Только замедлить экспорт. В данном случае не так много, но и не так мало.

Как меняются цены

В декабря макароны попали в список наиболее подорожавших продуктов наряду с сахаром, растительным маслом, хлебом и мукой. Тогда на одном из заседаний Владимир Путин попросил соответствующие органы разобраться, почему так произошло.

По данным Алтайкрайстата, перед Новым годом килограмм макарон из пшеничной муки в регионе в среднем стоил 65 рублей. В середине января 2021 года — 69,5 рублей.

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