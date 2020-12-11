Удар исподтишка. «Холидей» вновь решил поживиться за счет сибирских производителей

Ситуацию, которая сложилась в декабре 2020-го, один из алтайских предпринимателей сравнил со второй волной коронавируса. Страсти вокруг первых судебных исков обанкротившегося «Холидея» к производителям еще не утихли, а ритейлер вновь идет в наступление. Его жертвами могут стать более 80-ти компаний. Детали нависшей угрозы бывшие поставщики торговой сети обсудили на пресс-конференции, которая 10 декабря прошла на базе altapress.ru.

Злоупотребление правом

История с обанкротившемся «Холидеем» получила свое продолжение. Основатели торговой сети нащупали еще одну «золотую жилу». О первой схеме, которую они использовали весной этого года, altapress.ru писал ранее.

На этот раз правопреемница ритейлера, компания «Холидей Маркетинг», направила претензии к сибирским производителям о выплате компенсаций за нарушение исключительного права на товарный знак. Под ударом оказались десятки алтайский поставщиков, среди которых такие крупные фирмы, как «Бочкари», «Алтан», «Ренессанс Косметик» и другие.

Ранее, как и другие крупные сети, компания заполняла полки своих магазинов продуктами собственных торговых марок (СТМ). Это были хлеб, макароны, детская одежда и прочее. При этом «Холидей» полностью контролировал производство, качество, ценообразование и распределение товара.

Заметим, что производители, согласно заключенному договору, больше никуда не поставляли продукцию. Так работали бизнесмены из Барнаула, Красноярска, Томска, Новосибирска и т. д.

Валерий Покорняк,

генеральный директор ТД «Алтан»:

Более трех лет назад мы начали производить для «Холидея» макароны под брендом Filitta. В декабре этого года выяснилось, что СТМ принадлежал не этой торговой сети, а ее преемнице — компании «Холидей Маркетинг». И теперь она обвиняет нас в том, что мы использовали ее бренд без ее же ведома. Но это полный абсурд и профессиональное вымогательство. Во-первых, мы не могли знать о том, что бренд не принадлежал «Холидею», а во-вторых, это же аффилированные лица. Это вопиющее использование федерального закона.

На базе ИД «Алтапресс» прошла пресс-конференция , где обсудили нападки компании «Холидей Маркетинг» на производителей Сибири. Дмитрий Лямзин.

Схема стала настоящей ловушкой для поставщиков. «Холидей Маркетинг», как выяснили предприниматели, получил все права на товарные знаки и маркировки родственной фирмы еще в 2017 году, то есть до банкротства «Холидея». Но поставщиков почему-то никто об этом не уведомил.

Сами бизнесмены, а также юристы, которые защищают их интересы, напрямую говорят о злоупотреблении правом, то есть о хитрой мошеннической схеме, цель которого — незаконное обогащение, либо стремление стать мажоритарным кредитором в банкротстве «Холидея».

Объединиться , чтобы победить

Бизнесмены решили объединиться. Только так, как они считают, можно побороть сильного противника и отстоять свои права.

Рукопожатие. из свободных источников

Валерий Покорняк,

генеральный директор ТД «Алтан»:

У нас есть основания считать, что «Холидей» давно все спланировал. Пандемия и без того разрушает нашу экономику, а бесконечные иски могут только усугубить ситуацию. Мы должны дать отпор, поэтому решили привлечь к проблеме внимание общественности. То, что происходит — это вопиющий случай.

Первые в списке

Как и ранее, компания «Константа» стала первой жертвой новой схемы по отъему денег. Фирма отшивала по заказу «Холидея» детскую одежду под брендом «Игрята». Никто даже не мог предположить, что от бывшего партнера придет претензия. Иск появился в суде весной этого года. По делу уже проиграно два суда на сумму в 2,5 млн рублей.

Константин Рябинин. Дмитрий Лямзин.

Константин Рябинин,

гендиректор «Константы»:

Когда мы начали работать с «Холидеем», подписали дополнительное соглашение к договору о поставке, в котором компания подтвердила, что «Игрята» — ее торговая марка. В течение года мы добросовестно поставляли детскую одежду под этим брендом в магазины только этой торговой сети. У нас не было никаких сомнений, пока не пришла первая претензия по торговой марке.

Компания «Холидей Маркетинг» утверждает, что никакого отношения к сети «Холидей» она не имеет. Однако, как рассказал Константин Рябинин, исковое заявление было отправлено с адреса компании «Холди», которая фактически и является «Холидеем».

На базе ИД «Алтапресс» прошла пресс-конференция , где обсудили нападки компании «Холидей Маркетинг» на производителей Сибири. Дмитрий Лямзин.

Суд принял во внимание данное обстоятельство, у руководителя «Константы» была полная уверенность в справедливом решении. Но судья принял решение в пользу «Холидей Маркетинг». Более того, в адрес «Константы» пришла еще одна претензия, уже на 9 млн рублей.

К слову, по одному и тому же делу в Сибири сложилась разная практика. Суды Алтайского края пока выносят решения в пользу истца, в то время как в Новосибирске они принимают сторону ответчика.

Против лома есть приемы

Положительным примером с участниками встречи поделилась руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Пинигина.

Правозащитник рассказала, что суд сибирского города обстоятельно подошел к изучению каждого факта, собранного юристами.

Открытие нового магазина «Холидей Классик» в Новосибирске. vk.com/holiday_classic_nsk

Наталья Пинигина,

«Опора России»:

Удалось доказать фактическую аффилированность, фактическое согласие правообладателя на использование СТМ, а также использование схем, по которым работала эта связка. А самое главное, судом было установлено, что это злоупотребление правом, направленное на причинение вреда ответчикам.

Данные обстоятельства дали основание обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Наталья Пинигина,

«Опора России»:

Думаю, всем предпринимателям, которым пришли аналогичные претензии, нужно взять эту практику на вооружение. Нам нужно остановить эту вакханалию. Так работать нельзя. Если мы будем позволять поступать с нами таким образом, то, наверное, каждая торговая сеть захочет предъявить такие требования по торговым маркам, что ни один производитель выжить не сможет.

Крик души

В завершение пресс-конференции все участники подписали коллективное обращение от руководителей компаний-поставщиков и партнеров ООО «Компания Холидей» к председателям судов России.

На базе ИД «Алтапресс» прошла пресс-конференция , где обсудили нападки компании «Холидей Маркетинг» на производителей Сибири. Дмитрий Лямзин.

«В период тяжелой ситуации в стране, в связи со второй волной коронавируса, в которой оказались тысячи предприятий, тяжелым финансовым положением малого и среднего бизнеса, где нужна немедленная поддержка государства, когда сотни и тысячи предприятий могут быть закрыты, хочется обратить внимание на циничную ситуацию, связанную с требованиями, которые заявляются в настоящий момент ООО „Холидей Маркетинг“», — с этих слов начинается обращение.

В заключение подписавшиеся просят председателей судов взять на личный контроль рассмотрение дел, в которых участвует правопреемница обанкротившегося ритейлера, связанных с компенсацией за незаконное использование товарного знака. А также исключить формальный подход и детально разобраться в сложившейся ситуации.