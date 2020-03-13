«Руки ему не подам». Основатель «Холидея» нашел новую золотую жилу и взыскивает миллионы с поставщиков

Основатели одной из крупнейших торговых сетей «Холидей», сумевшие после ее громкого банкротства создать новый торговый бизнес, нащупали еще одну золотую жилу. Связанная с ними фирма «Холидей Маркетинг» начала взыскивать миллионы с поставщиков по особой схеме — за неправомерное использование торговых знаков. «Я в шоке», — говорит Константин Рябинин, представляющий барнаульскую фирму «Константа», которая одной из первых «попала на деньги».

В игру вступает родственная фирма

Первый миллион на этой схеме фирма «Холидей Маркетинг» уже заработала — деньги должна ей выплатить предприниматель из Омска Татьяна Арефьева. Судебное решение по ее делу стало прецедентом. И если фирма пойдет по этой проторенной дорожке, мало не покажется и другим.

Омичка отшивала детскую одежду под торговой маркой «Игрята» по предложению сети «Холидей». Одежда шла только на полки этих супермаркетов — в 2017 году Арефьева поставила брючки на 500 тыс. рублей.

Два года спустя, уже в 2019-м, «Компанию Холидей» признали банкротом. А осенью в игру вступила родственная ей фирма «Холидей Маркетинг». Она потребовала у предпринимательницы денег.

Открытие нового магазина «Холидей Классик» в Новосибирске. vk.com/holiday_classic_nsk

Офшорная сущность «Холидея» Основатели сети «Холидей» — бизнесмены Николай Скороходов и Александр Брыкин. По данным Kartoteka.ru, Скороходову принадлежит 0,08% «Компании Холидей», до банкротства он был ее гендиректором. 99,82% - у кипрского офшора. В 2010—2018 годах партнерам, а также Сергею Степанову почти в равных долях принадлежала фирма «Холидей Маркетинг». В 2018 году они оставили себе по 0,33%, 99% получил Александр Погорелов.

Отработали на детских брючках

Николай Скороходов с партнерами учредили целую группу юрлиц. «На него зарегистрировано семь компаний», — объясняет Павел Нестеров, алтайский бизнес-омбудсмен. В этой же «обойме» — небольшая фирма с единственным работником в штате — «Холидей Маркетинг».

При этом, по данным Kartoteka.ru, она — правообладатель 41 товарного знака. И у ней именно те знаки, под которыми в супермаркетах «Холидея» продавались товары по собственной торговой маркой сети (по крайней мере, часть).

Скан странички «Холидей Маркетинг» в Kartoteka.ru. Altapress.ru

И вот на суде представитель фирмы популярно объяснил. Во-первых, знак «Игрята», под которым Арефьева отшивала (а супермаркеты «Холидей» продавали) брючки, принадлежит «Холидею Маркетинг» .

Во-вторых, факт поставок в торговую сеть подтверждается накладными. В-третьих, разрешения на его использование она не давала.

Стало быть, налицо нарушение исключительных прав. Фирма требовала компенсацию в 1 млн. И добилась своего. Арефьева проиграла ей суд в двух инстанциях.

Вводили в заблуждение

У компании «Константа», тоже отшивавшей по заказу «Холидея» детскую одежду под брендом «Игрята», фирма отсудила уже 2,5 млн рублей — пока только в первой инстанции. Константин Рябинин, гендиректор «Константы», не просто в недоумении — он в шоке.

«Мы им привезли продукцию на склад, они ее посмотрели, выложили к себе на полку, продали, получили прибыль. Потом в какой-то момент отказались оплатить. Два года мы судились, забрали эти деньги через суд. Они еще раз получили прибыль, потому что деньги всегда имеют стоимость. И вот теперь те же самые учредители на нас подают в суд», — объясняет он.

Открытие нового магазина «Холидей Классик» в Новосибирске. vk.com/holiday_classic_nsk

Константин говорит: был уверен, что выиграет суд. Ведь шить одежду под этим же брендом ему предложила в 2016 году сама сеть «Холидей», и есть тому доказательство — переписка с менеджером.

Предприниматель отдает себе отчет: если правообладатель — «Холидей Маркетинг», то да, надо было получить у фирмы разрешение. Но менеджер «Холидея» его заверила: «Игрята» — их торговая марка. И именно «Компания Холидей» была у него заказчиком. И с ней «Константа» заключила договор об использовании торгового знака.

«Оснований не доверять компании, входившей в ТОП-200 Forbes, у меня не было. Сейчас я понимаю: меня вводили в заблуждение», — говорит он.

Бренд «Игрята». otzovik.com

Доказывали , что компании связаны

Константин Рябинин объясняет: его фирма поставляла одежду под брендом «Игрята» только в супермаркеты «Холидея». В 2017-м, когда сеть стала задерживать платежи, поставки прекратились. И делать одежду под этим брендом «Константа» тоже перестала.

А осенью 2019 года фирма «Холидей Маркетинг» подала в суд и на «Константу». Рябинин говорит: судились семь месяцев.

На суде показали: фирма — аффилированное с учредителями бизнеса лицо. Более того, на суд, по словам собеседника altapress.ru, ходили юристы «Компании Холидей».

«В доказательство того, что мы продавали одежду под маркой „Игрята“ в супермаркетах, они предъявили документы из „Компании Холидей“. А ведь это коммерческая информация. Получить ее, не будь они аффилированными, они просто не имели возможности», — комментирует предприниматель.

И все же суд вынес решение не в его пользу. «Для нас это решение означает банкротство», — говорит Рябинин.

Павел Нестеров , бизнес-омбудсмен Алтайского края. Аltapress.ru

Весьма изощренная схема

Алтайский бизнес-омбудсмен Павел Нестеров называет эту схему изощренной.

«Компания „Холидей“ понудила поставщиков производить товары под ее торговой маркой, а сегодня „Холидей Маркетинг“ предъявляет требования за ее использование», — говорит он.

Наталья Пинигина, руководитель бюро по защите прав предпринимателей новосибирского отделения «Опоры России», объясняет: суд удовлетворил требования «Холидей Маркетинг» к «Константе» после того, как апелляция «засилила» решение по предпринимательнице из Омска.

Пока иски поданы только к трем сибирским предпринимателям. Но весьма вероятно, что отработав на первых «жертвах», «Холидей Маркетинг» пойдет дальше.

Ведь на похожих условиях в супермаркеты «Холидея» поставляли десятки или даже сотни компаний. Среди которые есть и алтайские, включая, например, «Ренессанс Косметик». Словом, открывается широкое поле возможностей для того, чтобы «заработать» миллионы.

В супермаркете «Холди». vk.com/holdi_discounter

Объединение дает результат

Если иски правообладателя торговых знаков «Холидей Маркетинг» к бывшим поставщикам торговой сети все же единичные, то конкурсный управляющий обанкротившейся торговой сети («Компания Холидей») подал уже более 700 исков к добросовестным поставщикам.

Напомним, он требует вернуть компании-банкроту деньги, выплаченные за продукцию (которая уже съедена и выпита, а одежда изношена) в период, когда магазины еще работали, но дело о банкротстве уже началось (за месяц до подачи заявления о банкротстве в суд).

Жертвы банкротства «Холидея» вырабатывают общую правовую позицию в ИД «Алтапресс». Altapress.ru

Проблемами поставщиков сейчас занимаются все — от губернаторов и их подчиненных до бизнес-омбудсменов, «Опоры России», сенаторов и депутатов Госдумы.

Объединение сил привело к результатам: по словам Натальи Пинигиной, судьи начали подходить к рассмотрению исков конкурсного управляющего не формально, как раньше. Теперь они вникают в суть дела и у поставщиков есть шанс сохранить свои деньги.

Тем временем Николай Скороходов продолжает вести бизнес под вывеской «НСК-Холди» и сейчас переводит его под другую вывеску: «Фермер-Центр.РФ».

Фермер-центр.РФ. vk.com/fermer.centr

Константин Рябинин говорит: «Я не знаю, как люди, которые все это затеяли, спят». На вопрос altapress.ru, вы бы подали этому человеку руку, он ответил: «Конечно, нет».