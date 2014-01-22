Почему алтайский бизнесмен Валерий Покорняк хочет устроить сидячую забастовку и при чем тут «Холидей»

21 января алтайские компании, втянутые в громкую историю с банкротством торговой сети «Холидей», провели пресс-конференцию. Их руководители и представители сообщили, что намерены совместно добиваться положительного прецедента по своим делам. Если ничего не получится и суд не услышит их аргументов, ничего не остается как идти на кардинальные шаги. Бизнесмен Валерий Покорняк даже заявил, что готов устроить сидячую забастовку, лишь бы привлечь к проблеме внимание. Altapress.ru решил разобраться в ситуации.

Почему возникла проблема?

Конфликтная ситуация возникла вокруг новосибирской торговой сети «Холидей». Еще в 2018 году у нее возникли просрочки оплаты за поставленный товар.

Неплатежи вызвали массу обращений алтайских и других сибирских компаний в Арбитражный суд Новосибирской области. Частично долги за поставленную продукцию возвращались, но уже было ясно, что рассчитаться со всеми ритейлер не сможет.

В феврале 2019 года сеть была признана банкротом, конкурсным управляющим назначен Сергей Капустников.

С февраля по сентябрь часть задолженности «Холидея» перед поставщиками была урегулирована. Однако в сентябре Капустникова отстранили, а на его место суд назначил Трофима Кузнецова.

Открытие нового магазина «Холидей Классик» в Новосибирске. vk.com/holiday_classic_nsk

И вот тут у бывших партнеров «Холидея» начались большие проблемы. Новый конкурсный в судах стал требовать возвращения денег, уже выплаченных поставщикам в рамках досудебного урегулирования за поставленный товар.

Кузнецов настаивает на том, что выплаченные до сентября 2019 года деньги должны быть возвращены в конкурсную массу. Основными кредиторами «Холидея» при этом выступают Россельхозбанк, Сбербанк и Альфа-банк.

Сколько пострадало предпринимателей?

В списке тех, кто работал с сетью, поставлял ей товар и теперь оказался еще и должен — 95 компаний. Суммы требований у всех разные: от 0,5 до 30 млн рублей. Всего же, по мнению пострадавших, с них пытаются взыскать порядка 6 млрд рублей.

Первые иски алтайские поставщики «Холидея» уже проиграли, теперь компаниям надо вернуть деньги обратно. Для многих такой вердикт суда окажется фатальным.

Валерий Покорняк Олег Богданов

Небольшая барнаульская фирма «Константа» продавала «Холидею» детскую одежду. За два года сотрудничества торговая сеть накопила долгов перед поставщиком на 8 млн рублей, 4 млн из которых чудом удалось «выдернуть» в 2019 году. Теперь получается, что и эти деньги у «Константы» отбирают.

Директор предприятия Константин Рябинин недоумевает: если это произойдет фирму реально придется закрыть. На улице останутся 30 сотрудников.

У нас нет такого большого фонда, чтобы взять и отдать 4 млн рублей, — пояснил предприниматель.

В аналогичной ситуации оказался и «Алтайский букет». Еще до начала банкротства «Холидей» был должен новоалтайскому предприятию 6 млн. Теперь оказывается, что в конкурсную массу надо вернуть 1,8 млн. Гендиректор компании называется ситуацию не иначе как «безобразие».

Сергей Мухортов стал гостем проекта «Школа успеха». Анна Зайкова

Сергей Мухортов,

генеральный директор компании «Алтайский букет»:

Я готов вернуть конкурсному управляющему эти деньги, если он отправит нам обратно товар с нормальным сроком годности.

Какие у бизнеса есть подозрения?

По словам Валерия Покорняка, генерального директора торгового дома «Алтан», все, что сейчас происходит вокруг «Холидея», выгодно двум людям — собственнику торговой сети Николаю Скороходову и конкурсному управляющему Трофиму Кузнецову.

Первый, по мнению бизнесмена, без потерь за счет бывших поставщиков проходит процедуру банкротства и одновременно организует новую компанию, переводя в нее активы. Второй — за ведение миллиардного дела может претендовать на солидные премиальные.

У разбитого корыта остаются только ни в чем не повинные алтайские предприниматели.

Банкрот. СС0

Валерий Покорняк,

генеральный директор ТД «Алтан»:

В нашей компании есть практика страхования дебиторской задолженности. Так вот в страховой, которая нам оказывает подобные услуги, мне как-то сообщили, что порядка 25 локальных торговых сетей по всей России находятся в ситуации близкой к «Холидею». Получается бизнес отгружает свой товар и не знает, в какой момент его партнер схлопнется. Придет такой же Тимофей Кузнецов, который скажет: «Отдавай деньги».

Об этом же говорит и директор крупной компании «Ренессанс Косметик» Александр Гладышев. Его предприятие сотрудничает с сотнями контрагентов и достоверно проверить каждого просто невозможно.

По ситуации с «Холидеем» барнаульский производитель бытовой химии обращался в различные инстанции. Ответ приходил примерно один: ваш бизнес — ваши риски. Выкручивайтесь, как хотите.

Как реагируют власти?

Еще в декабре прошлого года алтайские компании направили открытое письмо по поводу скандальной ситуации с «Холидеем» в органы власти — губернатору Виктору Томенко, краевым депутатам, уполномоченному по правам предпринимателей Павлу Нестерову и сибирскому полпреду президента Сергею Меняйло.

Виктор Томенко и Сергей Меняйло. Анна Зайкова

Они предупреждали, что арбитражные дела могут привести к блокированию деятельности и даже ликвидации большого числа предприятий малого и среднего бизнеса в Алтайском крае. Власти этому не вняли.

«Ответов до сих пор нет», — говорит Валерий Покорняк.

«Мне один чиновник неофициально сказал: „Ну, типа, что для вас 300 тысяч“. Они там совсем что ли звезду словили. Они знают, что такое работать весь год и оказаться в итоге с убытком? Нет. У власти люди никогда бизнесом не занимались», — рассказал бизнесмен.

21 января на встречу с алтайским бизнесом пришла Лариса Хищенко, пресс-секретарь краевого управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуры. Она сообщила, что обращения предпринимателей находятся в работе, к разбирательствам привлечен омбудсмен. Но при этом сразу предупредила: реальных рычагов воздействия у властей нет.

На это Валерий Покорняк разразился гневной тирадой, эмоциональной, но по своей сути вполне справедливой. Он пообещал, что в случае бездействия готов выйти даже на сидячий митинг. «Мы занимаемся аграрным бизнесом. Если я еще селян приведу, никому мало не покажется», — заявил Покорняк.

Валерий Покоряк,

генеральный директор ТД «Алтан»:

Я не согласен, что исполнительная власть не может вмешиваться в подобные ситуации. Мало того, она может и должна это делать. Государство очень четко отслеживает, чтобы мы вовремя выплачивали заработную плату, чтобы мы платили налоги. А когда нам нужна помощь исполнительной власти, она сразу сторонится. Нашей компании давно предлагают перевести активы в другой регион. Когда я рассказал вице-губернатору Татарстана об истории с «Холидеем», он мне ответил: «Такое невозможно». Я понимаю, что власти Алтайского края сейчас со снегом борются, но и о текущих экономических проблемах тоже не надо забывать.

Валерий Покорняк. Олег Богданов.

Что будет дальше?

На сегодняшний день около десятка дел о возврате полученных от «Холидея» денег бизнесмены уже проиграли. Решения по ним были вынесены без отсрочек, на первых же заседаниях, утверждают участники процессов.

На очереди в суде еще порядка 30 подобных дел. По некоторым из них слушания были перенесены — это воспринимается как положительный сдвиг.

Чтобы не оказаться в числе проигравших, алтайские компании решили объединиться, чтобы выработать совместную стратегию.

Олег Сергеев ( «Меленка»). Анна Зайкова.

Олег Сергеев,

основатель компании «Меленка»:

Мы можем бесконечно возмущаться несовершенству законодательства, но от этого ничего не изменится. На мой взгляд, надо определиться, какая компания в ближайшее время пойдет в суд, чтобы делегировать туда своих юристов и общественность. Чтобы этот предприниматель был не одинок.

Как оказалось, такое заседание пройдет уже на следующей неделе — 28 января будет рассматриваться дело в отношении алтайской компании «Аврора+", с которой конкурсный управляющий «Холидея» тоже пытается взыскать средства.

Подключиться к процессу готова Алтайская торгово-промышленная палата. Сейчас «жертвам» банкротства торговой сети важно создать судебный прецедент в свою пользу, чтобы остальным было легче действовать в дальнейшем.