«Единым фронтом». Алтайский бизнес и чиновники планируют операцию по спасению поставщиков «Холидея»

Угроза потерять миллионы честно заработанных рублей объединила алтайских поставщиков разорившейся торговой сети «Холидей». Создав в WhatsApp группу, они обмениваются идеями, при этом вступили в нее и чиновники региона. Между тем, 31 января, на встрече «в реале», инициированной алтайским бизнес-омбудсменом Павлом Нестеровым, бизнесмены рассказали: на рынке назревает еще одна похожая история.

Объективная несправедливость

Как уже сообщал altapress.ru, утонувший «Холидей» тянет на дно своих поставщиков, добросовестно поставлявших в его супермаркеты около 2 тыс. наименований товаров.

Деньги за продукцию (которая уже съедена и выпита, а одежда изошена) от торговой сети они получили. По крайней мере, какую-то часть.

И вот теперь конкурсный управляющий Трофим Кузнецов требует вернуть их на счет «Холидея». Он буквально пачками подает заявления в арбитраж Новосибирской области, ведущий дело о банкротстве, требуя признать оплату недействительной сделкой и применять последствия — перечислить на счет банкрота оплату.

Только 20 января суд принял 50 исков, перед Новым годом — около сотни. Арбитраж области уже удовлетворил порядка 20 исков.

Делайте расчеты. Depositphotos.

Пока большинство фирм из этих решений — новосибирские. Алтайские, в основном, получают «письма счастья» — уведомления о подаче иска, и ждут своей очереди. Если все решения первой инстанции устоятся в следующей, поставщикам придется несладко.

«Объективно в этом есть несправедливость. Это были обычные платежи, обычные расчеты, все поставщики работают на отсрочке. Понимаю, что такой закон. Возможно, есть смысл внести в него какие-то изменения?» — предложила Тамара Горенко из «Ренессанс Косметик».

В целом же в ответчиках у «Холидея» сейчас почти вся Россия: московские, рязанские, питерские, ростовские, краснодарские фирмы — ну и, конечно, сибирские. По всем сделкам с предпочтением конкурсный управляющий рассчитывает вернуть 6 млрд рублей.

Бизнес умер , да здравствует бизнес

Сейчас алтайские поставщики ищут способ, как не утонуть вслед за «Холидеем». Штудируют судебную практику и обмениваются в WhatsApp идеями.

Со своей стороны бизнес-омбудсмен Павел Нестеров подготовил «объективку» на основателя «Холидея» Николая Скороходова — очевидно, чтобы лучше знать оппонента. Оказалось, несмотря на банкротство компании, бизнес его последние два года если и не процветал, то уж точно не бедствовал.

Дискаунтер «Холди» на улице Попова. пользователь Progress 122RUS ( skyscrapercity.com)

Скороходов — учредитель ряда компаний, в том числе «НСК Холди», рассказал Павел Нестеров. На нее перешел торговый бизнес «Холидея».

По информации арбитража, опубликованной в декабре 2019-го, в «НСК Холди» трудится более 2,2 тыс. человек, в сеть входит 255 магазинов. Это меньше, чем в «Холидее» на «пике славы» (около 500 точек), но тоже немало.

«Оборот „НСК Холди“ в прошлом году превысил 9 млрд рублей», — приводит данные Павел Нестеров.

Словом, у того, кто заварил кашу, жизнь налаживается. А у его деловых партнеров по прежней компании в перспективе крупные проблемы.

По мнению Павла Нестерова, надо привлекать Скороходова к субсидиарной ответственности. И, к слову, несколько заявлений об этом в арбитраж уже подано.

Павел Нестеров , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин.

Есть признаки преднамеренности

Представители алтайских поставщиков размышляют и над тем, как использовать еще один факт, уже криминальный: признаки преднамеренного банкротства в действиях руководства «Холидея», выявленные в период наблюдения. На ход банкротства этот факт, видимо, не влияет — но это-то как раз их и возмущает.

«Надо всех подключать, прокуратуру, ГУВД, Подоляна (руководитель ГУ МВД по Алтайскому краю. — Прим. Altapress ru). Наше Кулундинское райпо потеряло миллион с лишним рублей, для него это очень много», — вспылил Виктор Красилов, руководитель крайпотребсоюза.

Нестеров, впрочем, успокоил: запросы во все силовые структуры Новосибирской области отправлены, ждем ответа. Расследования по этому факту, если и ведутся, то именно в Новосибирске, а не на Алтае.

«Если временный управляющий выявил признаки фиктивного банкротства, он должен был обратиться в правоохранительные органы с заявлением» — пояснила сотрудница УФНС.

Фрукты в супермаркете. Мандарины. СС0

Бизнес-омбудсмен, кроме этого, направил запрос в Росреестр по Новосибирской области, чтобы там проверили правомерность действий «конкурсника» — не играет ли он на поле крупных кредиторов в ущерб остальным.

Обещают неформальный подход

Алтайские поставщики — самые активные, говорит Виталий Шляков, гендиректор юрагентства «Дело» и председатель правового комитета АлтТПП. Они не только обмениваются идеями, но и сумели привлечь внимание властей. После их громких заявлений в СМИ разбираться в ситуации взялись и госслужащие.

Павел Нестеров предложил коллегам-уполномоченным из других регионов скоординироваться. Александр Евстигнеев, начальник краевого управления по предпринимательству, договорился о встрече с коллегами-чиновниками из других регионов СФО. Они хотят пообщаться после 6 февраля — когда власти Новосибирской области обсудят ситуацию с конкурсным управляющим «Холидея».

ФНС Алтайский край. kapitalist. tv

«Единым фронтом будем вырабатывать единую позицию. Формального подхода не будет. Все заявления будем рассматривать объективно и содержательно, обмениваться результатами и оказывать всяческое содействие рассмотрению вопроса», — заявил Евстигнеев.

В управлении Росреестра и налоговой службе тоже готовы консультировать предпринимателей. Сотрудники этих ведомств советуют им писать жалобы на конкурсного управляющего в Росреестр по Новосибирской области и СРО, в которой он состоит.

«Чем больше будет жалоб, тем больше будет внимания к процедуре банкротства», — сказала Елена Саулина, и.о. замруководителя управления Росреестра по Алтайскому краю.

В общем, пожалуй, впервые за всю историю края бизнес получил такую поддержку власти в подобной ситуации, отказавшись от обычной формулы: «Суд разберется, ждите».

Хлеб. СС0.

Новая угроза

Между тем, на рынке назревает похожая история. Как рассказали altapress.ru представители фирм-поставщиков, часть их долгов не была оплачены «Холидеем» — их переуступили компании «НСК Холди». «Какие-то крохи» она даже оплачивала.

Но и у этой компании уже тоже появились крупные неприятности. В декабре на ее счетах арестовали 17,5 млрд рублей. Но в дальнейшем арбитраж все же выбрал другие обеспечительные меры, арестовав материалы на меньшие суммы. Однако на рынке ходят разговоры, что «НСК Холди» свернет свою деятельность.

«Я слышала от менеджера „НСК Холди“, что до середины февраля все его торговые точки будут проданы по чистым юридическим сделкам в „Фермерский Центр“, который уже начал работать в нашем регионе. Перевода долгов не будет, чтобы последующие юрлица, которые вводят в бизнес, работали с чистого листа», — рассказала Светлана Бузова, директор комбината «Русский хлеб».

Насколько близка к истине эта информация, пока сказать трудно. Как бы там ни было, по мнению многих, решения суда по возврату оплаты на счета «Холидея» — плохой прецедент для всего бизнеса, поставляющего товары в торговые сети.

«Холди.РФ». altapress.ru.

Почему они требует вернуть деньги

Напомним логику конкурсного управляющего.

«Холидей» заплатил за поставку товара за месяц до возбуждения судом дела о банкротстве или после этой даты: ведь пока суд разбирался в обоснованности заявления, супермаркеты работали.

Но тем самым одному кредитору (поставщику) оказано предпочтение по сравнению с другими. Значит, деньги надо вернуть с тем, чтобы эти кредиторы встали в общую очередь.