Жертвы банкротства «Холидея» попросили банки не уничтожать бизнес на Алтае

Алтайские предприятия, которые стали заложниками банкротства торговой сети «Холидей» и потеряли свои деньги, обратились с коллективным письмом к крупнейшим российским банкам. Они просят встать на их сторону в судебных спорах и поддержать малый и средний бизнес.

На сегодняшний день под коллективным обращением подписались представители 11 алтайских компаний, среди них «Ренессанс Косметик», ТД «Алтан», «Две линии», индивидуальный предприниматель Валерий Степанов, занимающийся производством полуфабрикатов в Бийске, и другие.

Всего же в числе пострадавших от банкротства торговой сети значатся 95 сибирских предприятий. Все они попали в одинаковую ситуацию: поставляли в «Холидей» товары с отсрочкой платежей до 90 дней. А когда неожиданно было подано заявление о банкротстве, оказались в подвешенном состоянии — без денег и без продукции.

Суммы у всех разные: от 0,5 до 30 млн рублей.

О чем они просят банки

Банкротство «Холидея» было инициировано в конце 2018 года крупными федеральными банками. В феврале этого года суд признал торговую сеть несостоятельной и назначил в нее конкурсного управляющего Сергея Капустникова.

С февраля по сентябрь какая-то часть задолженности «Холидея» перед поставщиками была урегулирована. Однако в сентябре Капустникова отстранили от обязанностей конкурсного управляющего, а на его место суд назначил Трофима Кузнецова.

Открытие нового магазина «Холидей Классик» в Новосибирске. vk.com/holiday_classic_nsk

Он в судебном порядке начал подавать претензии к компаниям, которые получили свои деньги за товар, для возвращения их в конкурсную массу.

Сами компании с этим не согласны. Они настаивают на том, что недействительными признаются те сделки, которые были заключены задолго до подачи иска в арбитражный суд о банкротстве торговой сети «Холидей».

В этой связи подписавшиеся просят банки — Россельхозбанк, Альфа-Банк и Сбербанк (они главные кредиторы торговой сети) — обратить на эту ситуацию внимание.

«Просим вас оказать помощь и принять все необходимые меры для спасения малого и среднего бизнеса в регионе», — говорится в обращении".

Ранее алтайские компании обратились за помощью в краевое правительство и к губернатору Виктору Томенко. Однако пока не известно, сумели ли помочь чиновники.

В понедельник, 20 января, в ИД «Алтапресс» пройдет пресс-конференция руководителей компаний, подписавших письмо в адрес банков. Начало — в 14.30.