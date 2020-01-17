Жертвы банкротства «Холидея» попросили банки не уничтожать бизнес на Алтае

На сегодняшний день под коллективным обращением подписались представители 11 алтайских компаний, среди них «Ренессанс Косметик», ТД «Алтан», «Две линии», индивидуальный предприниматель Валерий Степанов, занимающийся производством полуфабрикатов в Бийске, и другие.
Всего же в числе пострадавших от банкротства торговой сети значатся 95 сибирских предприятий. Все они попали в одинаковую ситуацию: поставляли в «Холидей» товары с отсрочкой платежей до 90 дней. А когда неожиданно было подано заявление о банкротстве, оказались в подвешенном состоянии — без денег и без продукции.
Суммы у всех разные: от 0,5 до 30 млн рублей.
О чем они просят банки
Банкротство «Холидея» было инициировано в конце 2018 года крупными федеральными банками. В феврале этого года суд признал торговую сеть несостоятельной и назначил в нее конкурсного управляющего Сергея Капустникова.
С февраля по сентябрь какая-то часть задолженности «Холидея» перед поставщиками была урегулирована. Однако в сентябре Капустникова отстранили от обязанностей конкурсного управляющего, а на его место суд назначил Трофима Кузнецова.
Он в судебном порядке начал подавать претензии к компаниям, которые получили свои деньги за товар, для возвращения их в конкурсную массу.
Сами компании с этим не согласны. Они настаивают на том, что недействительными признаются те сделки, которые были заключены задолго до подачи иска в арбитражный суд о банкротстве торговой сети «Холидей».
В этой связи подписавшиеся просят банки — Россельхозбанк, Альфа-Банк и Сбербанк (они главные кредиторы торговой сети) — обратить на эту ситуацию внимание.
«Просим вас оказать помощь и принять все необходимые меры для спасения малого и среднего бизнеса в регионе», — говорится в обращении".
Ранее алтайские компании обратились за помощью в краевое правительство и к губернатору Виктору Томенко. Однако пока не известно, сумели ли помочь чиновники.
В понедельник, 20 января, в ИД «Алтапресс» пройдет пресс-конференция руководителей компаний, подписавших письмо в адрес банков. Начало — в 14.30.