Юристы подробно рассказали о шансах жертв банкротства «Холидея» выиграть суд

Новость о банкротстве «Холидея» и проблемах поставщиков , с которых взыскивают выплаченные им деньги, облетела не только Алтайский край, но и регионы всей Сибири. В чем суть вопроса? Если коротко, то проблема звучит так: мы поставили товар «Холидею», он с нами рассчитался, а теперь нас просят вернуть деньги обратно. Для обывателя звучит странно, но для юристов, которые знакомы с банкротством, — вполне себе рабочая ситуация. Юристы компании «Безруков и партнеры» рассказали Altapress.ru, в чем сложность.

Разберем «на пальцах»

В законе «О банкротстве» есть статья 61.3, в которой и указано, что сделка должника (в нашем случае «Холидея») может быть оспорена, если такой сделкой оказано предпочтение одному из кредиторов. Что это значит?

Если упростить, то все имущество должника (в том числе деньги) должно быть поделено между его кредиторами в пропорциональных частях.

Закон направлен на то, чтобы исключить ситуацию, когда «Холидей» заплатит одному из своих кредиторов, а другого — проигнорирует. Полагаем, вполне справедливое условие.

Правосудие. Суд. Анна Зайкова , altapress.ru

Нет правил без исключений

Согласно этой же статье закона, даже если такая сделка была совершена за один месяц до подачи в суд заявления о признании должника банкротом, то все равно — сделки, совершенные в этот период, должны быть оспорены.

Но не может ведь быть правил без исключений? Действительно, закон вводит исключение.

Не могут оспариваться сделки, совершенные в ходе обычной хозяйственной деятельности и «если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким сделкам не превышает 1% стоимости активов должника».

Арбитражный суд Новосибирской области. novosib.arbitr.ru

Странный вывод арбитража Новосибирской области

Кредиторская задолженность «Холидея» составляет более 15 млрд рублей, казалось бы, активы у «Холидея» должны быть весьма внушительные — а, значит, поставки на небольшие суммы не должны попадать под оспаривание.

Иначе говоря, ситуация должна решаться в пользу большинства алтайских предприятий — ведь маловероятно что цена сделки каждого из них превышает 1% от активов «Холидея».

Но оказалось не все так просто. Этот вопрос уже был рассмотрен Арбитражным судом Новосибирской области в одном из схожих дел, где суд сделал весьма странный вывод.

В частности, суд указал, что активы должника являются значительными, и сделка не выходит за пределы 1% порогового значения. Однако, общий размер требований, погашенных с предпочтением, превышает 6 млрд рублей.

Следовательно, делает вывод суд, весь массив совершенных должником сделок создал диспропорцию между кредиторами.

Иными словами, суд демонстрирует, что он не будет рассматривать каждую сделку отдельно и примерять ее к однопроцентному ограничению, а просто сложит всех мелких поставщиков вместе.

«Холидей» на улице Антона Петрова , 208б. skyscrapercity.com , пользователь Rasbeek

Суд меняет правила игры

Насколько такой подход соответствует закону и практике? Здесь на ум лишь приходит «классика»: «Никогда такого не было — и вот опять».

Инновационный подход Арбитражного суда Новосибирской области действительно выглядит весьма устрашающим, когда за деревьями леса не видно. Суд практически без разбора, грубыми мазками, пытается делать ювелирную работу.

И здесь под угрозой находятся уже не только предприниматели Алтайского края и в целом Сибири, а мелкий и малый бизнес по всей стране: позиция суда существенно меняет правила игры.

Если такой подход устоит в седьмом арбитражном апелляционном суде и далее в окружном суде Западно-Сибирского округа, то … Давайте пока не будем о плохом.

Внимательно читайте договоры. Depositphotos.

Что делать?

Объединение предпринимателей вокруг проблемы у нас вызывает большое уважение, но и немного пугает.

Судебный спор подобен хирургической операции, где нет универсальных решений, и каждый случай обладает своей уникальностью, своим набором фактических обстоятельств, вокруг которых и выдвигаются аргументы.

Расскажем, на какие дополнительные нюансы следует обратить внимание предпринимателям, дела которых сейчас рассматриваются в суде.

Первое: сроки

Оспариванию в месячный срок подлежат сделки, совершенные за месяц до подачи заявления о признании «Холидея» банкротом. То есть с 10 декабря 2017 года по 10 января 2018-го, либо после.

Если платежи в адрес поставщика совершены в иные даты, то у вас будут иные, дополнительные, основания для оспаривания этих платежей — «Холидею» нужно будет представить доказательства вашей недобросовестности.

Бизнес. Деньги. СС0

Второе: когда вам заплатили

Ответьте на вопрос: «А когда вам заплатил „Холидей“ — сразу же после поставки»? Очередная юридическая тонкость, которая позволит обойти позицию Арбитражного суда Новосибирской области.

Есть правило (п. 3 статьи 61.4 закона «О банкротстве»), которое указывает: сделки должника, направленные на исполнение обязательств, по которым должник получил равноценное встречное исполнение обязательств непосредственно после заключения договора, не могут быть оспорены в связи с предпочтением.

Попробуем простыми словами. Если поставщик получил от «Холидея» оплату сразу после поставки товара, то у него есть неплохие шансы, что суд откажет должнику в оспаривании сделок.

В целом, для защиты вашей позиции может иметь значение вопрос о том, как у вас складывались отношения с «Холидеем» до этих злополучных платежей, какие у вас условия договора.

Ну и третье: конечно, если ваша ситуация полностью идентична уже рассмотренным в арбитражном суде делам, то придется ждать решения апелляции и кассации.

Андрей Безруков, руководитель юридической фирмы «Безруков и партнеры»,

Ольга Луньшина, младший юрист юридической фирмы «Безруков и партнеры».