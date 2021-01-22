Правительство призвали сдерживать цены на «обязательную для человека пищу»

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал « Парламентской газете », о чем необходимо задуматься правительству России в вопросах необоснованного завышения цен на продукты.

Нилов уверен, что сдерживать цены важно на все продукты и товары, которые пользуются массовым спросом, а не на какие-то отдельные.

Напомним, ранее сообщали о намерении властей после масла и сахара заморозить цены на яйца и макароны.

«Вспомните, какая острая дискуссия была, когда необоснованно подняли цены на имбирь, лимоны, мед, чеснок. Хотя имбирь — это не тот продукт, который массово используют в пищу, тем не менее необоснованный рост цен в десятки раз вызвал бурю негативных эмоций. Что касается обязательного контроля и дополнительных мер сдерживания, полагаю, тут речь должна идти о продуктах первой необходимости, о лекарствах, а также о бытовых товарах, которые обязательны в использовании нашими гражданами», — отметил Нилов.

Особое внимание он обратил на яйца, хлеб, крупы, макаронные изделия, масло, некоторые фрукты и овощи, а также мясную и рыбную продукцию.

«Все то, что человек употребляет в пищу в обязательном порядке. Контроль должен быть в целом над продукцией, которая пользуется массовым спросом», — пояснил депутат.

Также Нилов посоветовал правительству лучше следить за сговорами производителей и поставщиков, после которых взвинчивают цены.

Кстати, после заморозки цен на сахар и масло розница сразу же столкнулась с дефицитом этих товаров.