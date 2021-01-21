После масла и сахара власти намерены заморозить цены на яйца и макароны

Если цены на макароны и яйца в российских магазинах продолжат расти, то правительству придется заморозить их, то есть поступить так же, как ранее с подсолнечным маслом и сахаром, сообщила замглавы Минсельхоза Оксана Лут, пишут « Ведомости ».

Представитель ведомства попросила представителей региональных аграрных ведомств и отраслевых союзов убедить производителей сдерживать цены хотя бы в первом квартале.

В первые две недели года макароны выросли в цене на 8% (оптовая или розничная цена, она не уточнила), а яйца у производителей — на 30%. Впрочем, Луг признала, что в рознице скачок цен на яйца не столь существенный. На каком уровне могут зафиксировать предельную стоимость, замминистра не сказала.

Представитель Минсельхоза признал, что на совещании рассматривался вопрос ценообразования для базовых продуктов питания. В том числе речь шла о макаронных изделиях, яйцах и картофеле, пишет Lenta.ru. В то же время в ведомстве уточнили — пока оснований для оперативного реагирования не видят.

Между тем после государственной заморозки цен на сахар и подсолнечное масло в небольших торговых сетях начались проблемы с поставками.

В декабре сообщалось, что Минпромторг «заморозит» розничные цены на масло и сахар только в пределах Урала. Закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло решили зафиксировать с 1 января 2021 года.

Поводом стала критика со стороны президента России Владимира Путина, потребовавшего за неделю решить вопрос с нормализацией цен.