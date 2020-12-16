Цены на масло и сахар в Сибири решили не замораживать: «И так нормально»

Напомним, закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло решили зафиксировать с 1 января 2021 года.
Поводом стала критика со стороны президента России Владимира Путина, потребовавшего за неделю решить вопрос с нормализацией цен.
И вопрос решили, но с поправками. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в ряде регионов России в отношении указанных товаров введут корректирующие коэффициенты.
Таким образом, жестко зафиксируют розничные цены только в пределах Урала, а вот в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера стоимость разрешат повышать.
«Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика и плечо доставки — оно от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — пояснил Евтухов.
Ранее власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей за литр и 45 рублей за килограмм.
Представителей отраслей и торговых сетей также попросили установить оптовую цену на масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм.
Согласно данным Росстата, с января по ноябрь 2020 года удорожание масла и сахара составило 23,78% и 71,54% соответственно.