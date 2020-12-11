После разноса от Путина в стране ограничили цены на несколько продуктов

Бизнесу рекомендовали закрепить определенный уровень розничных и оптовых цен на подсолнечное масло и сахар, сообщает РИА «Новости».

В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг. Анна Зайкова