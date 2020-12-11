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Экономика

После разноса от Путина в стране ограничили цены на несколько продуктов

Бизнесу рекомендовали закрепить определенный уровень розничных и оптовых цен на подсолнечное масло и сахар, сообщает РИА «Новости».

В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг.
В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг.
Анна Зайкова

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин в течение дня провел два совещания, на которых потребовал не допустить нехватки денег у населения на продукты.

На следующий день, 10 декабря, прошло совещание по стабилизации цен на продукты питания, на котором присутствовали министры и главы ведомств.

На мероприятии представителей отраслей и торговых сетей попросили установить оптовую цену на некоторые продукты.

«На масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм», — рассказал агентству источник.

Также ограничили цену в рознице: не более 110 рублей за литр масла и 45 рублей за килограмм сахара.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ряд ведомств не проконтролировали рост цен на продукты и «упустили ситуацию».

Глава кабмина попросил подготовить все необходимые нормативно-правовые акты к утру понедельника, 14 декабря, чтобы разбираться с ценами в стране.

Накануне сообщали, что в 2021 году в России могут неожиданно подешеветь некоторые продукты.

Согласно данным Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — 6,34%. За прошлый месяц эти товары в среднем по стране стали стоить на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% больше соответственно.

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