После разноса от Путина в стране ограничили цены на несколько продуктов

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин в течение дня провел два совещания, на которых потребовал не допустить нехватки денег у населения на продукты.
На следующий день, 10 декабря, прошло совещание по стабилизации цен на продукты питания, на котором присутствовали министры и главы ведомств.
На мероприятии представителей отраслей и торговых сетей попросили установить оптовую цену на некоторые продукты.
«На масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм», — рассказал агентству источник.
Также ограничили цену в рознице: не более 110 рублей за литр масла и 45 рублей за килограмм сахара.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ряд ведомств не проконтролировали рост цен на продукты и «упустили ситуацию».
Глава кабмина попросил подготовить все необходимые нормативно-правовые акты к утру понедельника, 14 декабря, чтобы разбираться с ценами в стране.
Накануне сообщали, что в 2021 году в России могут неожиданно подешеветь некоторые продукты.
Согласно данным Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — 6,34%. За прошлый месяц эти товары в среднем по стране стали стоить на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% больше соответственно.