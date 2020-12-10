Путин потребовал не допустить нехватки денег у населения на продукты перед Новым годом

Путин, выслушав доклады членов правительства, зацепился за фразу «дефицита продуктов мы не наблюдаем».
«Вот смотрите, вы обратили внимание на то — я записал это, — что дефицита продуктов мы не наблюдаем. Это правда <…> Но смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определённых продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — сказал Путин и заставил всех задуматься.
Эту же тему президент поднял на мероприятии, которое прошло после встречи с членами правительства — на совещании по экономическим вопросам.
Путин отметил, что рост цен в стране происходит из-за того, что их подгоняют под мировые. При этом падают доходы населения.
«Доходы — понятно, они, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает определенную нагрузку, у нас подросла безработица. Но что делать с другими показателями, в частности с ростом цен, прежде всего на базовые продукты питания? Пандемия здесь ни при чем. Никому не нравится снижение доходов — уверяю вас, и вы сами это хорошо понимаете, — но это еще люди могут понять в связи с объективными сложностями, которые происходят не только в нашей стране, а в мире. Здесь люди оценивают только наши с вами эффективные либо не очень эффективные — но действия властей на то, что происходит в мировой экономике и в нашей как части этой мировой экономики. И от этого никуда не деться, это понятно», — объяснил президент собравшимся на онлайн-совещании.
А вот рост на базовые продукты питания, подчеркнул Путин, — это пандемией не объяснишь.
«При чем здесь пандемия? Сахарный песок — Министр сельского хозяйства сейчас докладывал — внутреннего производства достаточно, для того чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 71,5%? Слава богу, здесь, как мне докладывают, стабилизация происходит определенная. А подсолнечное масло — 23,8%, и продолжает расти. Мука — 12,9%, макаронные изделия — 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3% - это-то почему?» — одним риторическим вопросом загнал всех в угол президент.
После этого Путин объяснил, что у власти есть все инструменты для сдерживания роста цен, во всяком случае по «народным позициям» — нужно лишь своевременно реагировать на то, что происходит.
«Я жду от вас не просто предложений на заданную тему, а конкретных мер и сроков, в которые эти меры должны быть приняты, и, самое главное, должен быть достигнут результат», — предупредил он собравшихся.
Что касается инфляции, добавил президент, она поднялась выше целевого ориентира Центробанка — 4,4% по итогам ноября, а целевой ориентир в районе 4%.
Ранее сообщали, что в 2021 году в России могут неожиданно подешеветь продукты — например, стабилизировать и снизить цены на подсолнечник и пшеницу, которые выросли.