Путин потребовал не допустить нехватки денег у населения на продукты перед Новым годом

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал, чтобы не случилось так, что россияне вдруг не смогут покупать продукты.

Путин, выслушав доклады членов правительства, зацепился за фразу «дефицита продуктов мы не наблюдаем».

«Вот смотрите, вы обратили внимание на то — я записал это, — что дефицита продуктов мы не наблюдаем. Это правда <…> Но смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определённых продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — сказал Путин и заставил всех задуматься.

Эту же тему президент поднял на мероприятии, которое прошло после встречи с членами правительства — на совещании по экономическим вопросам.

Путин отметил, что рост цен в стране происходит из-за того, что их подгоняют под мировые. При этом падают доходы населения.

Кошелек , зарплата. СС0

«Доходы — понятно, они, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает определенную нагрузку, у нас подросла безработица. Но что делать с другими показателями, в частности с ростом цен, прежде всего на базовые продукты питания? Пандемия здесь ни при чем. Никому не нравится снижение доходов — уверяю вас, и вы сами это хорошо понимаете, — но это еще люди могут понять в связи с объективными сложностями, которые происходят не только в нашей стране, а в мире. Здесь люди оценивают только наши с вами эффективные либо не очень эффективные — но действия властей на то, что происходит в мировой экономике и в нашей как части этой мировой экономики. И от этого никуда не деться, это понятно», — объяснил президент собравшимся на онлайн-совещании.

А вот рост на базовые продукты питания, подчеркнул Путин, — это пандемией не объяснишь.

«При чем здесь пандемия? Сахарный песок — Министр сельского хозяйства сейчас докладывал — внутреннего производства достаточно, для того чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 71,5%? Слава богу, здесь, как мне докладывают, стабилизация происходит определенная. А подсолнечное масло — 23,8%, и продолжает расти. Мука — 12,9%, макаронные изделия — 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3% - это-то почему?» — одним риторическим вопросом загнал всех в угол президент.

Холодильник. Продукты. СС0

После этого Путин объяснил, что у власти есть все инструменты для сдерживания роста цен, во всяком случае по «народным позициям» — нужно лишь своевременно реагировать на то, что происходит.

«Я жду от вас не просто предложений на заданную тему, а конкретных мер и сроков, в которые эти меры должны быть приняты, и, самое главное, должен быть достигнут результат», — предупредил он собравшихся.

Что касается инфляции, добавил президент, она поднялась выше целевого ориентира Центробанка — 4,4% по итогам ноября, а целевой ориентир в районе 4%.

Ранее сообщали, что в 2021 году в России могут неожиданно подешеветь продукты — например, стабилизировать и снизить цены на подсолнечник и пшеницу, которые выросли.