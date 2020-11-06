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Экономика

Реальная продуктовая инфляция в России весьма отличается от обещанных 4%

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал URA.RU, что реальная продуктовая инфляция в России в 2020 году — около 9%.

В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг.
В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг.
Анна Зайкова

Калугин уверен, что рост инфляции, которую якобы занижают, продолжится и в 2021 году.

«Реальная продуктовая инфляция вовсе не 4%, которые докладывает Центробанк. Она приближается к 9%. В следующем году реальная инфляция на продукты будет 8−9%", — отметил экономист.

К примеру, если пакет молока сегодня продают за 50 рублей, то в 2021 году за него попросят уже 55 рублей.

Аналитик отметил, что такой уровень инфляции отразится на пенсионерах — они тратят деньги в основном на продукты.

«Все деньги, которые ПФР выделит на повышение пенсий россиянам (6,3% на 2021 год), съест инфляция. И даже чуть больше», — уверен Калугин.

Напомним, ПФР заявил об увеличении пенсий с 2021 года — они должны вырасти на несколько процентов, превышающих ожидаемую инфляцию.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае картошка и яйца не дают инфляции расти. Она составила 4,8%, по данным на август.

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