Реальная продуктовая инфляция в России весьма отличается от обещанных 4%

Калугин уверен, что рост инфляции, которую якобы занижают, продолжится и в 2021 году.
«Реальная продуктовая инфляция вовсе не 4%, которые докладывает Центробанк. Она приближается к 9%. В следующем году реальная инфляция на продукты будет 8−9%", — отметил экономист.
К примеру, если пакет молока сегодня продают за 50 рублей, то в 2021 году за него попросят уже 55 рублей.
Аналитик отметил, что такой уровень инфляции отразится на пенсионерах — они тратят деньги в основном на продукты.
«Все деньги, которые ПФР выделит на повышение пенсий россиянам (6,3% на 2021 год), съест инфляция. И даже чуть больше», — уверен Калугин.
Напомним, ПФР заявил об увеличении пенсий с 2021 года — они должны вырасти на несколько процентов, превышающих ожидаемую инфляцию.
Ранее сообщали, что в Алтайском крае картошка и яйца не дают инфляции расти. Она составила 4,8%, по данным на август.