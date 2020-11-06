В России с 2021 года изменят размер пенсий, которые должны вырасти на несколько процентов, превышающих ожидаемую инфляцию, сообщает LIFE .

Согласно планам Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2021−2023 годы, выплаты будут расти. Пообещали, что уже в следующем году пенсии подрастут на несколько процентов.

«Предполагаемое повышение размера пенсий стоит ожидать на протяжении последующих четырех лет. В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на одну тысячу рублей», — пишет издание.

Однако есть важный нюанс: если пенсионеры получают меньше 15 тыс. рублей, то и повышение будет меньше. К примеру, если в районе 10 тысяч, то увеличится на 600 рублей.

Бюджет ПФР предусматривает индексацию неработающим пенсионерам. В 2021 году — на 6,3%, в 2022 — 5,9%, в 2023 — 5,6%. Это выше прогнозируемого уровня инфляции. Соответствующий законопроект уже приняли в Госдуме в первом чтении, второе назначили на 24 ноября. По мнению экспертов, утвердят именно такое повышение.

Пенсионер в Бийске. Скрин с видео.

«Для граждан, которые планируют выходить на пенсию в этом году, выплаты будут уже с соответствующими индексациями», — пояснила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Напомним, пенсии в России индексируют ежегодно: страховые — с 1 января, а социальные — с 1 апреля.

Кроме того, каждый год пересматривают величину прожиточного минимума для пенсионеров.

«Это необходимо для определения социальной доплаты. Ее получают неработающие пенсионеры, чьи доходы ниже прожиточного минимума», — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Коронавирус внес ряд новшеств для отдельных профессий. Так, для медработников есть особые условия выхода на пенсию, но в период пандемии устанавили еще один порядок. Для тех, кто с 1 января по 30 сентября работал с больными ковидом, один день стажа считают за два — это учтут при получении права на досрочную страховую пенсию.

Зарплата врача. medrussia.org.

Примечательно, что в разных регионах разный прожиточный минимум для пенсионера. К примеру, в Москве — 13 496 рублей, а в Алтайском крае — 8 960 (один из минимальных в стране).

Кстати, в среднем по России в 2020 году величина такого минимума составляет 9 311 рублей.

Как могут вырасти социальные доплаты при таких низких уровнях «прожминимума» в некоторых регионах — пока неизвестно. Напомним, накануне предлагали установить единый минимум по стране, чтобы искоренить «прожиточные манипуляции».

Ранее сообщали, что ПФР потратит миллиарды на новые дворцы, несмотря на кризис и дыру в пенсионном бюджете. После этого глава Минфина «увернулся» от ответа на вопрос о новых дворцах.