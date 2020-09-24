МРОТ и прожиточный минимум в России хотят высчитывать по-новому

Свой проект федеральное ведомство представило на заседании правительства.
Так, начиная с 2021 года, предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума, как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть среднедушевого дохода в размере 44,2%.
МРОТ предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Согласно проекту, представленному Минтрудом, субъекты Федерации будут доводить прожиточный минимум до новой нормы в течение нескольких лет до 2025 года, сообщает «Росбалт».
Что касается расходов на подобного рода изменения, то переход от «карточной системы» расчета прожиточного минимума к общемировому стандарту обойдется в 128,5 млрд рублей в качестве дополнительных расходов в 2021 году и в 439 млрд рублей в 2025 году.