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Экономика

МРОТ и прожиточный минимум в России хотят высчитывать по-новому

Министерство труда и соцзащиты РФ предложило скорректировать принцип установления прожиточного минимума и МРОТ (минимального размера оплаты труда), сообщает «Коммерсант».

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Свой проект федеральное ведомство представило на заседании правительства.

Так, начиная с 2021 года, предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума, как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть среднедушевого дохода в размере 44,2%.

МРОТ предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты.

Согласно проекту, представленному Минтрудом, субъекты Федерации будут доводить прожиточный минимум до новой нормы в течение нескольких лет до 2025 года, сообщает «Росбалт».

Что касается расходов на подобного рода изменения, то переход от «карточной системы» расчета прожиточного минимума к общемировому стандарту обойдется в 128,5 млрд рублей в качестве дополнительных расходов в 2021 году и в 439 млрд рублей в 2025 году.

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