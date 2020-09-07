Прожиточный минимум в Алтайском крае вырос на 500 рублей

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 190 рублей, для пенсионеров — 8 960 рублей, для детей — 10 611 рублей.
Величина прожиточного минимума по сравнению с I кварталом увеличилась на 500 рублей.
Это объясняют ростом цен на столовые корнеплоды (в среднем на 51,0%), крупы, бобовые (на 18,3%), фрукты (на 15,2%) и мясо (на 2,1%).
Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины. В расчет также включаются расходы по обязательным платежам и сборам.
Ранее россиянам рассказали, кем надо работать, чтобы получать «сверхпенсию».