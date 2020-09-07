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Экономика

Прожиточный минимум в Алтайском крае вырос на 500 рублей

Величина прожиточного минимума за второй квартал 2020 года составила 10 460 рублей, сообщили в краевом управлении по труду и занятости.

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Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 190 рублей, для пенсионеров — 8 960 рублей, для детей — 10 611 рублей.

Величина прожиточного минимума по сравнению с I кварталом увеличилась на 500 рублей.

Это объясняют ростом цен на столовые корнеплоды (в среднем на 51,0%), крупы, бобовые (на 18,3%), фрукты (на 15,2%) и мясо (на 2,1%).

Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины. В расчет также включаются расходы по обязательным платежам и сборам.

Ранее россиянам рассказали, кем надо работать, чтобы получать «сверхпенсию».

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