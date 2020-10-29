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Экономика

ПФР потратит миллиарды на новые дворцы, несмотря на кризис и дыру в пенсионном бюджете

Пенсионный фонд России включил в бюджет на 2021 год строительство и реконструкцию своих зданий, сообщает LIFE.

Здания Пенсионного фонда.
Здания Пенсионного фонда.
worldi.ru

На все работы планируют потратить почти 2,7 млрд рублей. Данный факт уже озадачил Счетную палату.

«Несмотря на экономический кризис и бюджетную дыру в 300 млрд рублей, Пенсионный фонд решил не отказываться от строительства новых дворцов для себя любимых», — отмечает издание.

Строительные проекты затронут восемь регионов страны — Московскую, Ленинградскую, Свердловскую и Курганскую области, а также Мордовию, Крым, Севастополь и Приморский край.

В общей сложности Пенсионный фонд запланировал построить и реконструировать 13 объектов.

«Новые роскошные здания из стекла и бетона появятся в трех регионах, на что будет потрачено более 700 млн рублей. Кроме того, будут реконструированы и действующие резиденции ПФР на 2 млрд рублей», — пишет издание.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

Кроме возведения новых объектов, ПФР заложил в бюджет 115 млн рублей на обучение своих сотрудников.

Есть еще одна очень интересная трата: 1 млрд рублей уйдет на разъяснение россиянам планов по совершенствованию пенсионной системы.

При этом, с учетом всех запланированных индексаций, средний размер пенсии в 2021 году вырастет лишь на 752 рубля, а социальные пенсии — на 252 рубля.

«Даже при беглом ознакомлении с проектом бюджета ПФР становится очевидно, почему прибавку к этим пенсиям никак нельзя делать выше. Иначе кое-кому может не хватить на новые дворцы», — приходит к выводу издание.

В Счетной палате отметили, что 2,7 млрд рублей — это навряд ли окончательная сумма. Аудиторы назвали высоким риск незавершения строительства, а опыт прошлых проверок показывает, что после утверждения сметы объекты ПФР неизменно дорожают.

Ранее сообщали, что позиция Минфина по индексации пенсий работающим пенсионерам не изменилась — не готовы поддержать.

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