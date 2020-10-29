ПФР потратит миллиарды на новые дворцы, несмотря на кризис и дыру в пенсионном бюджете

Пенсионный фонд России включил в бюджет на 2021 год строительство и реконструкцию своих зданий, сообщает LIFE .

На все работы планируют потратить почти 2,7 млрд рублей. Данный факт уже озадачил Счетную палату.

«Несмотря на экономический кризис и бюджетную дыру в 300 млрд рублей, Пенсионный фонд решил не отказываться от строительства новых дворцов для себя любимых», — отмечает издание.

Строительные проекты затронут восемь регионов страны — Московскую, Ленинградскую, Свердловскую и Курганскую области, а также Мордовию, Крым, Севастополь и Приморский край.

В общей сложности Пенсионный фонд запланировал построить и реконструировать 13 объектов.

«Новые роскошные здания из стекла и бетона появятся в трех регионах, на что будет потрачено более 700 млн рублей. Кроме того, будут реконструированы и действующие резиденции ПФР на 2 млрд рублей», — пишет издание.

Пенсионер. Анна Зайкова

Кроме возведения новых объектов, ПФР заложил в бюджет 115 млн рублей на обучение своих сотрудников.

Есть еще одна очень интересная трата: 1 млрд рублей уйдет на разъяснение россиянам планов по совершенствованию пенсионной системы.

При этом, с учетом всех запланированных индексаций, средний размер пенсии в 2021 году вырастет лишь на 752 рубля, а социальные пенсии — на 252 рубля.

«Даже при беглом ознакомлении с проектом бюджета ПФР становится очевидно, почему прибавку к этим пенсиям никак нельзя делать выше. Иначе кое-кому может не хватить на новые дворцы», — приходит к выводу издание.

В Счетной палате отметили, что 2,7 млрд рублей — это навряд ли окончательная сумма. Аудиторы назвали высоким риск незавершения строительства, а опыт прошлых проверок показывает, что после утверждения сметы объекты ПФР неизменно дорожают.

Ранее сообщали, что позиция Минфина по индексации пенсий работающим пенсионерам не изменилась — не готовы поддержать.