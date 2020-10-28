Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Позиция Минфина по индексации пенсий работающим пенсионерам не изменилась

Минфин РФ пока не готов поддержать инициативу по индексации пенсий работающих пенсионеров, поскольку приоритетом остается индексация пенсий неработающих выше уровня инфляции, сообщает ТАСС.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, позиция прозвучала та же, что и звучала ранее: в Минфине считают, что пенсия — компенсация утраченного заработка», — сказал глава комитета Госдумы по труду, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов по итогам прошедшей встречи с министром финансов Антоном Силуановым.

По его словам, логика министерства в том, что «человек продолжает работать, заработок у него есть», а Минфин намерен продолжить обеспечивать рост страховых пенсий через индексацию выше уровня инфляции, средства на это найдены.

При этом, чтобы вернуться к индексации <пенсий работающих пенсионеров>, нужно порядка 400 млрд рублей, пояснил глава комитета Госдумы, пишет bfm.ru.

Ранее Путин поручил кабмину подумать, как вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости», — сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций ГД.

Госдума РФ 29 октября на заседании рассмотрит сразу три варианта индексации пенсий работающим пенсионерам.

Министры не согласились

В июне в Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Авторы инициативы — депутаты фракции ЛДПР.

Но кабмин подсчитал, что для реализации законопроекта потребуется дополнительные средства и счел эти траты необоснованными.

История вопроса

Выплаты работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость