Позиция Минфина по индексации пенсий работающим пенсионерам не изменилась

Минфин РФ пока не готов поддержать инициативу по индексации пенсий работающих пенсионеров, поскольку приоритетом остается индексация пенсий неработающих выше уровня инфляции, сообщает ТАСС .

«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, позиция прозвучала та же, что и звучала ранее: в Минфине считают, что пенсия — компенсация утраченного заработка», — сказал глава комитета Госдумы по труду, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов по итогам прошедшей встречи с министром финансов Антоном Силуановым.

По его словам, логика министерства в том, что «человек продолжает работать, заработок у него есть», а Минфин намерен продолжить обеспечивать рост страховых пенсий через индексацию выше уровня инфляции, средства на это найдены.

При этом, чтобы вернуться к индексации <пенсий работающих пенсионеров>, нужно порядка 400 млрд рублей, пояснил глава комитета Госдумы, пишет bfm.ru.

Ранее Путин поручил кабмину подумать, как вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости», — сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций ГД.

Госдума РФ 29 октября на заседании рассмотрит сразу три варианта индексации пенсий работающим пенсионерам.

Министры не согласились

В июне в Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Авторы инициативы — депутаты фракции ЛДПР.

Но кабмин подсчитал, что для реализации законопроекта потребуется дополнительные средства и счел эти траты необоснованными.

История вопроса

Выплаты работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.