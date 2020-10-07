Путин поручил кабмину подумать, как вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров, сообщает ТАСС .

«Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости», — сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций ГД.

И добавил, что в этом вопросе «еще есть над чем поработать».

Лидер справедливороссов Сергей Миронов рассказал, что по итогам встречи Путин дал поручение правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, пишет News.ru.

Такая несправедливость толкает российских пенсионеров на разного рода уловки от увольнения перед индексацией и дальнейшее трудоустройство после получения выплат до работы без официального оформления.

Министры не согласились

В июне в Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Авторы инициативы — депутаты фракции ЛДПР.

Но кабмин подсчитал, что для реализации законопроекта потребуется дополнительные средства и счел эти траты необоснованными.

Для реализации законопроекта потребуются дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2020 году в объеме 184,25 млрд рублей, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств в поправках не определены, как того требует бюджетный кодекс.

История вопроса

Выплаты работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года, пишет Газета.Ru. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.