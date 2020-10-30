Глава Минфина «увернулся» от ответа на вопрос о новых дворцах Пенсионного фонда

Глава Минфина России Антон Силуанов не стал отвечать на вопрос о бюджетных средствах, выделяемых Пенсионному фонду (ПФР) на строительство новых зданий в регионах.

Вопрос о новых зданиях был задан министру в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы.

К Силуанову обратился депутат Госдумы, справедливоросс Дмитрий Ионин. Он отметил, что удивлен планами ПФР построить новые здания за счет средств бюджета, пишет Regnum.

«Мы вносим такое предложение, в то время как президент обозначал возможность пополнения бюджета ПФР за счёт продажи его зданий, потому что дворцы Пенсионного фонда вызывают социальное раздражение», — сказал Ионин.

Депутат задал вопрос — как вообще такая строчка могла появиться в проекте бюджета и нельзя ли от нее отказаться.

Однако Антон Силуанов отвечать на вопрос не стал, переадресовав его главе ПФР Максиму Топилину, пишет News.ru.

«Вы задали вопрос, он касается не федерального бюджета, а бюджета Пенсионного фонда, потому что вопросы приобретения зданий, содержания зданий Пенсионного фонда учтены в бюджете Пенсионного фонда», — парировал Силуанов.

Пенсионный фонд России включил в бюджет на 2021 год строительство и реконструкцию своих зданий. На все работы планируют потратить почти 2,7 млрд рублей. Данный факт уже озадачил Счетную палату.

В общей сложности Пенсионный фонд запланировал построить и реконструировать 13 объектов.

Здания Пенсионного фонда. worldi.ru

Кроме возведения новых объектов, ПФР заложил в бюджет 115 млн рублей на обучение своих сотрудников.

Есть еще одна очень интересная трата: 1 млрд рублей уйдет на разъяснение россиянам планов по совершенствованию пенсионной системы.

В Счетной палате отметили, что 2,7 млрд рублей — это навряд ли окончательная сумма. Аудиторы назвали высоким риск незавершения строительства, а опыт прошлых проверок показывает, что после утверждения сметы объекты ПФР неизменно дорожают.

Между тем учетом всех запланированных индексаций, средний размер пенсии в 2021 году вырастет лишь на 752 рубля, а социальные пенсии — на 252 рубля.