Картошка и яйца не дают инфляции расти в Алтайском крае

С апреля 2020 года продовольственная инфляция в крае росла на фоне ситуации с коронавирусом, но в конце лета цены стабилизировались.
В августе ускорился рост цен на некоторые продукты, но значительная часть их дешевела.
Например, стали быстрее расти цены на молоко из-за сокращения его производства. Сказалось снижение закупочных цен, из-за чего фермеры региона сократили предложение сырья.
Увеличились также темпы роста цен на колбасу, пельмени и манты. Компании мясной отрасли снизили закупки у местных поставщиков, поскольку край был отнесен к неблагополучному по опасным заболеваниям животных.
Специалисты говорят, что в крае подешевели капуста, охлажденная и мороженая рыба лососевых пород, бананы, растворимый кофе и некоторые другие продукты.
Сдерживать продуктовую инфляцию помогают сельхозпродукты, которые дешевеют, например, картофель и куриные яйца.
«Картофель подешевел из-за ранней уборочной кампании, а яйца — из-за роста поставок из соседних регионов, — отметила. управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.
Ранее эксперты рассказали о росте цен в сентябре.