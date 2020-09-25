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Экономика

Картошка и яйца не дают инфляции расти в Алтайском крае

В августе годовая продовольственная инфляция не изменилась по сравнению с июлем и составила 4,8%, о чем сообщили в алтайском отделении Сибирского управления ЦБ.

Яйцо.
Яйцо.
СС0.

С апреля 2020 года продовольственная инфляция в крае росла на фоне ситуации с коронавирусом, но в конце лета цены стабилизировались.

В августе ускорился рост цен на некоторые продукты, но значительная часть их дешевела.

Например, стали быстрее расти цены на молоко из-за сокращения его производства. Сказалось снижение закупочных цен, из-за чего фермеры региона сократили предложение сырья.

Увеличились также темпы роста цен на колбасу, пельмени и манты. Компании мясной отрасли снизили закупки у местных поставщиков, поскольку край был отнесен к неблагополучному по опасным заболеваниям животных.

Специалисты говорят, что в крае подешевели капуста, охлажденная и мороженая рыба лососевых пород, бананы, растворимый кофе и некоторые другие продукты.

Сдерживать продуктовую инфляцию помогают сельхозпродукты, которые дешевеют, например, картофель и куриные яйца.

«Картофель подешевел из-за ранней уборочной кампании, а яйца — из-за роста поставок из соседних регионов, — отметила. управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

Ранее эксперты рассказали о росте цен в сентябре.

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