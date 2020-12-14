Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Цены на пару продуктов могут заморозить на три месяца

С 1 января в России могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло, пишут «Известия».

Кассы самообслуживания в ТЦ "Первомайский" в Барнауле, поставленные в начале 2020 года.
Кассы самообслуживания в ТЦ "Первомайский" в Барнауле, поставленные в начале 2020 года.
Altapress.ru

Источники издания, участвующие в совещаниях ряда ведомств по вопросу стабилизации цен в стране, отметили, что цены предлагают заморозить на следующие три месяца.

«Договоренность о фиксации цен будет закреплена в форме соглашения между компаниями. В понедельник, 14 декабря, стороны проведут еще одну серию совещаний, во второй половине дня предложения направят на оценку в правительство», — рассказали источники.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал за неделю решить вопрос с нормализацией цен на продукты и жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ.

Напомним, власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей за литр и 45 рублей за килограмм.

Представителей отраслей и торговых сетей также попросили установить оптовую цену на масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм.

Накануне Генпрокуратура поручила во всех регионах «решительно и жестко» проверить обоснованность роста цен на продукты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость