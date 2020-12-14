Цены на пару продуктов могут заморозить на три месяца

Источники издания, участвующие в совещаниях ряда ведомств по вопросу стабилизации цен в стране, отметили, что цены предлагают заморозить на следующие три месяца.
«Договоренность о фиксации цен будет закреплена в форме соглашения между компаниями. В понедельник, 14 декабря, стороны проведут еще одну серию совещаний, во второй половине дня предложения направят на оценку в правительство», — рассказали источники.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал за неделю решить вопрос с нормализацией цен на продукты и жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ.
Напомним, власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей за литр и 45 рублей за килограмм.
Представителей отраслей и торговых сетей также попросили установить оптовую цену на масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм.
Накануне Генпрокуратура поручила во всех регионах «решительно и жестко» проверить обоснованность роста цен на продукты.