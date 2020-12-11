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12 декабря
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Экономика

Возмущение Путина поддержала Генпрокуратура: цены на продукты проверят «решительно и жестко»

Генпрокуратура РФ поручила во всех регионах проверить обоснованность роста цен на продукты, сообщает ведомство.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин в течение дня провел два совещания, на которых потребовал не допустить нехватки денег у населения на продукты.

«Это пандемией не объяснишь», — сказал глава государства, говоря о растущих ценниках.

На следующий день, 10 декабря, прошло совещание по стабилизации цен, на котором потребовали ограничить стоимость «народных товаров».

В пятницу, 11 декабря, к проблеме подключилась Генпрокуратура — проверяют формирование цен на нарушения законодательства.

«При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров», — предупредили в ведомстве всех причастных к росту цен в магазинах.

Для справки прокуратура привела несколько удорожаний: сахар — на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае уровень инфляции оказался выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

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