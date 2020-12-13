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Экономика

Путин дал неделю, чтобы решить вопрос с ценами на продукты

Президент России Владимир Путин потребовал за неделю решить вопрос с нормализацией цен на продукты и жестко раскритиковал главу федерального Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты», передает ТАСС.

Владимир Путин, президент РФ.
Владимир Путин, президент РФ.
er.ru

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам 9 декабря.

Запись с совещания была показана 13 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ранее уже сообщалось, что президент счел недопустимым значительный рост цен на макароны, сахар и муку. Повышение цен на эти продуктов, уверен Путин, связано с экономическими причинами, а не с пандемией и уровнем производства в стране.

Путин выступил с жесткой критикой в адрес главы Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь… Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять», — заявил президент.

Напомним, что в этом контексте 13 декабря председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил, что ритейлеры смогут обеспечить россиян доступными продуктами питания.

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