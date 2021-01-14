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Экономика

После заморозки цен розница столкнулась с дефицитом сахара и масла

После государственной заморозки цен на сахар и подсолнечное масло в небольших торговых сетях начались проблемы с поставками.

Сахар
Сахар
Открытые источники в Интернете

Розничные магазины столкнулись с дефицитом продукции из-за того, что производители отказываются продавать продукцию на тех условиях, что были ранее обговорены, пишет «Коммерсантъ».

По словам совладельца петербургской торговой сети Александра Мышинского, «Русагро» готово отпускать по установленной властями цене только 30 тонн сахара в квартал, что в пять раз ниже потребностей его магазинов. Остальное им предложили покупать в упаковке с доставкой по цене 43,5 рубля за килограмм.

Некоторые поставщики прекратили участвовать в торгах. Кроме того, производители дешевого подсолнечного масла подняли его стоимость до предельной 95 рублей за литр, а более дорогие бренды повысили цены с помощью учета логистики, пишет News.ru.

По мнению главы координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрия Шадрина, дефицит продукции у небольших и средних сетей связан с тем, что они покупают товар у дистрибьюторов, которые не являются участниками соглашения.

Подсолнечное масло с сахаром.
Подсолнечное масло с сахаром.
кадр из видео.

Однако их попытка закупать товар непосредственно на заводах провалилась из-за того, что те готовы обслуживать только крупные сети или же требуют заключать договор поставки.

В декабре сообщалось, что Минпромторг «заморозит» розничные цены на масло и сахар только в пределах Урала. Закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло решили зафиксировать с 1 января 2021 года.

Поводом стала критика со стороны президента России Владимира Путина, потребовавшего за неделю решить вопрос с нормализацией цен.

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