Не востребован. На Алтае решили отказаться от некогда популярного фестиваля пива

Фестиваль напитков «АлтайФест», который в течение шести лет с аншлагом проходил под Белокурихой, в 2021 году вновь не состоится. В прошлом году мероприятие поставили на паузу из-за пандемии, в этот раз причина оказалась иной.

На 2021 год Алтайпищепром запланировал три гастрономических праздника — Медовый спас на Алтае (его проводят в начале августа), Дни алтайского сыра и День мясного гурмана (конец августа-начало сентября).

АлтайФест в этом списке не значится.

По словам начальника пищевого ведомства фестиваль оказался не востребован у основных производителей региона — «Барнаульского пивоваренного завода», «Бочкарей», «Волчихинских напитков» и «Борихинского пивзавода», которые являлись его учредителями.

Так получилось, что в 2020 года АлтайФест лишился своей основной базы — комплекса «Сибирское подворье».

Собственник объекта — компания «Курорт Белокуриха» — приняла решение перепрофилировать объект, отказавшись от туристической направленности.



Вероятнее всего, отсутствие полноценной площадки стало ещё одной причиной закрытия АлтайФеста.