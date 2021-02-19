Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля 3°C
Жизнь

Не востребован. На Алтае решили отказаться от некогда популярного фестиваля пива

Фестиваль напитков «АлтайФест», который в течение шести лет с аншлагом проходил под Белокурихой, в 2021 году вновь не состоится. В прошлом году мероприятие поставили на паузу из-за пандемии, в этот раз причина оказалась иной.

Как прошел фестиваль напитков "Алтайфест-2019"
Как прошел фестиваль напитков "Алтайфест-2019"
Дмитрий Лямзин

На 2021 год Алтайпищепром запланировал три гастрономических праздника — Медовый спас на Алтае (его проводят в начале августа), Дни алтайского сыра и День мясного гурмана (конец августа-начало сентября).

АлтайФест в этом списке не значится.

По словам начальника пищевого ведомства фестиваль оказался не востребован у основных производителей региона — «Барнаульского пивоваренного завода», «Бочкарей», «Волчихинских напитков» и «Борихинского пивзавода», которые являлись его учредителями.

Так получилось, что в 2020 года АлтайФест лишился своей основной базы — комплекса «Сибирское подворье».

Собственник объекта — компания «Курорт Белокуриха» — приняла решение перепрофилировать объект, отказавшись от туристической направленности.

Вероятнее всего, отсутствие полноценной площадки стало ещё одной причиной закрытия АлтайФеста.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость