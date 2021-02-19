Не востребован. На Алтае решили отказаться от некогда популярного фестиваля пива

На 2021 год Алтайпищепром запланировал три гастрономических праздника — Медовый спас на Алтае (его проводят в начале августа), Дни алтайского сыра и День мясного гурмана (конец августа-начало сентября).
АлтайФест в этом списке не значится.
По словам начальника пищевого ведомства фестиваль оказался не востребован у основных производителей региона — «Барнаульского пивоваренного завода», «Бочкарей», «Волчихинских напитков» и «Борихинского пивзавода», которые являлись его учредителями.
Так получилось, что в 2020 года АлтайФест лишился своей основной базы — комплекса «Сибирское подворье».
Собственник объекта — компания «Курорт Белокуриха» — приняла решение перепрофилировать объект, отказавшись от туристической направленности.
Вероятнее всего, отсутствие полноценной площадки стало ещё одной причиной закрытия АлтайФеста.