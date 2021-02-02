Многострадальный комбинат «Угриничъ» на Алтае перешел под контроль женщины-инкогнито

Имущество алтайского мясомолочного комбината «Угриничъ» обрело своего нового собственника, с которым в середине января был подписан заключен договор. Любопытно, что в качестве победителя торгов теперь значится совсем другое имя.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, собственником зданий, земельных участков и большого количества оборудования АМК «Угриничъ» стало физлицо — Екатерина Михайлова.

В качестве индивидуальных предпринимателей женщина не значится. Сведений о ней в открытых источниках нет. Покупка обошлась ей в 31,5 млн рублей.

Ранее стало известно об итогах торгов, в которых наиболее высокую цену за лот предложил новосибирец Алексей Слюсарев. В 2018 и 2019 годах он участвовал в нескольких торгах по продаже имущества компании «Сибнефтегеофизика» и частного лица.

Аукцион. Торги. pixabay.com

Как рассказали источники, знакомые с конкурсными процедурами, вероятнее всего реальный участник торгов действовал от имени агента.

В пресс-службе Алтайпищепрома сообщили, что знают о новом собственники лишь то, что опубликовано в реестре.

Что известно о предприятии

Алтайский мясомолочный комбинат входил в структуру печально известного агрохолдинга «Изумрудная страна», который возглавляла Ольга Антипина.

На открытии Бийского сахарного завода после реконструкции , 2011 год. Александр Карлин , Александр Антипин , Ольга Антипина и Ирина Виноградова ( слева направо). Из архива редакции.

Здесь выпускали цельномолочную и колбасную продукцию под маркой «Угриничъ». Как и все предприятия этой структуры, его постигла печальная участь — он оказался на грани разорения.

С 2014 года бывшие работники «Угринича» ждут долгов по заработной плате. По сведениям altapress.ru, рассчитаться с ними обещают к концу февраля.