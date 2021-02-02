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Экономика

Многострадальный комбинат «Угриничъ» на Алтае перешел под контроль женщины-инкогнито

Имущество алтайского мясомолочного комбината «Угриничъ» обрело своего нового собственника, с которым в середине января был подписан заключен договор. Любопытно, что в качестве победителя торгов теперь значится совсем другое имя.

бывший магазин "Угринич" давно оккупировали бомжи и пьяницы
бывший магазин "Угринич" давно оккупировали бомжи и пьяницы
Анна Зайкова

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, собственником зданий, земельных участков и большого количества оборудования АМК «Угриничъ» стало физлицо — Екатерина Михайлова.

В качестве индивидуальных предпринимателей женщина не значится. Сведений о ней в открытых источниках нет. Покупка обошлась ей в 31,5 млн рублей.

Ранее стало известно об итогах торгов, в которых наиболее высокую цену за лот предложил новосибирец Алексей Слюсарев. В 2018 и 2019 годах он участвовал в нескольких торгах по продаже имущества компании «Сибнефтегеофизика» и частного лица.

Аукцион. Торги.
Аукцион. Торги.
pixabay.com

Как рассказали источники, знакомые с конкурсными процедурами, вероятнее всего реальный участник торгов действовал от имени агента.

В пресс-службе Алтайпищепрома сообщили, что знают о новом собственники лишь то, что опубликовано в реестре.

Что известно о предприятии

Алтайский мясомолочный комбинат входил в структуру печально известного агрохолдинга «Изумрудная страна», который возглавляла Ольга Антипина.

На открытии Бийского сахарного завода после реконструкции, 2011 год. Александр Карлин, Александр Антипин, Ольга Антипина и Ирина Виноградова (слева направо).
На открытии Бийского сахарного завода после реконструкции, 2011 год. Александр Карлин, Александр Антипин, Ольга Антипина и Ирина Виноградова (слева направо).
Из архива редакции.

Здесь выпускали цельномолочную и колбасную продукцию под маркой «Угриничъ». Как и все предприятия этой структуры, его постигла печальная участь — он оказался на грани разорения.

С 2014 года бывшие работники «Угринича» ждут долгов по заработной плате. По сведениям altapress.ru, рассчитаться с ними обещают к концу февраля.

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