Многострадальный комбинат «Угриничъ» на Алтае перешел под контроль женщины-инкогнито

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, собственником зданий, земельных участков и большого количества оборудования АМК «Угриничъ» стало физлицо — Екатерина Михайлова.
В качестве индивидуальных предпринимателей женщина не значится. Сведений о ней в открытых источниках нет. Покупка обошлась ей в 31,5 млн рублей.
Ранее стало известно об итогах торгов, в которых наиболее высокую цену за лот предложил новосибирец Алексей Слюсарев. В 2018 и 2019 годах он участвовал в нескольких торгах по продаже имущества компании «Сибнефтегеофизика» и частного лица.
Как рассказали источники, знакомые с конкурсными процедурами, вероятнее всего реальный участник торгов действовал от имени агента.
В пресс-службе Алтайпищепрома сообщили, что знают о новом собственники лишь то, что опубликовано в реестре.
Что известно о предприятии
Алтайский мясомолочный комбинат входил в структуру печально известного агрохолдинга «Изумрудная страна», который возглавляла Ольга Антипина.
Здесь выпускали цельномолочную и колбасную продукцию под маркой «Угриничъ». Как и все предприятия этой структуры, его постигла печальная участь — он оказался на грани разорения.
С 2014 года бывшие работники «Угринича» ждут долгов по заработной плате. По сведениям altapress.ru, рассчитаться с ними обещают к концу февраля.