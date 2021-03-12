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Экономика

Новый сельскохозяйственный сезон на Алтае может начаться с хороших вестей

К начале нового сельскохозяйственного года, который в России датируется 1 июля, запасы зерна в Алтайском крае могут приблизиться к оптимальному показателю. Об этом 11 марта на аграрной конференции в Барнауле рассказал профильный министр Александр Чеботаев.

Зерно.
Зерно.
СС0

По словам министра, он никогда не верил, что цена на зерно в Алтайском крае напрямую зависит от того, что происходит на мировых рынках.

Исключения составляют лишь те редкие случаи, когда с резким обвалом рубля, экспорт набирает обороты, а продукция из далекой Сибири становится конкурентоспособной даже при условии дорогостоящей доставки до портов.

Александр Чеботаев.
Александр Чеботаев.
Олег Богданов, altapress.ru

Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства Алтайского края:

Стоимость логистики до морей у нашего зерна составляет 3−4 тыс. рублей на каждую тонну в зависимости от дефицита подвижного состава.

Министр сельского хозяйства полагает, что цена на продукцию внутри региона в большей степени зависит от ресурсов, который складываются в Алтайском крае — сколько произвели сами, сколько вывезли и сколько импортировали.

По данным статистики, запасы зерна к 1 июля 2021 года могут составить 1,8 млн тонн. У минсельхоза края другое мнение.

Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства Алтайского края:

Оптимальные запасы — это от 800 тыс. тонн до 1,1 млн тонн — не больше. Когда этот показатель переваливает за 2 млн тонн — цены не жди. С цифрами на этот год статистика, на мой взгляд, переборщила. По нашим оперативным данным, запасы будут не больше 1,2−1,3 млн тонн. Хорошо, что нет большого профицита.

Кто покупает больше всего

По данным минсельхоза края, всего за 2020 год из региона было вывезено порядка 1 млн тонн зерна, треть — на экспорт.

Главным покупателем алтайской пшеницы и гречихи стал Казахстан. В эту страну было отгружено 235 тыс. тонн зерна.

Пшеница.
Пшеница.
СС0

По масличным культурам расклад иной: на первом месте среди покупателей Китай (63%), на втором — Казахстан (27%).

В настоящий момент наиболее активными темпами из края отгружают лен масличный — это единственная сельхозкультура, на которую государство еще не ввело ограничительные таможенные пошлины.

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