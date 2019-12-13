В Барнауле пройдет бесплатный концерт Ах Астаховой

15 декабря в 15:00 в атриуме первого этажа ТРЦ Galaxy впервые состоится бесплатный поэтический концерт Ах Астаховой. Автор приедет в Барнаул в рамках открытого образовательного проекта «Культурные сезоны».

На мероприятии гостей ждет не только выступление одной из самых читаемых российских поэтесс, но и яркое керамическое шоу от Михаила Бывших — мастера с мировым именем, а также розыгрыш подарков и отличные призы самым активным участникам проекта.

Анастасия Лукьянова,

начальник управления по внешним связям Алтайского филиала СГК:

Мы придумали этот проект, чтобы научить барнаульцев понимать искусство и сделать его ближе для всех. Здорово видеть, что «Культурные сезоны» объединили огромное количество людей самых разных возрастов. Еще в 2018 году мы хотели завершить проект каким-нибудь грандиозным событием, и очень рады, что смогли привезти Ах Астахову с концертом в этом году.

Концерт станет кульминацией проекта «Культурные сезоны». С середины ноября барнаульцы могли посещать бесплатные мастер-классы по живописи, гончарному мастерству, ораторскому искусству, а также открытый городской лекторий. Мероприятия проекта продлятся до 15 января. Чтобы зарегистрироваться как участник, нужно зайти на сайт sezony.woop.pw и выбрать одно из занятий. Это обязательно, ведь количество мест ограничено.

Афиша. Источник: предосталено организатором.

За актуальной информацией и новостями можно также следить в Instagram-аккаунте проекта: @cultseasons/

Справка

«Культурные сезоны» — открытый и бесплатный для участия образовательный проект, включающий выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события. Впервые он прошел в 2018 году при поддержке «Сибирской генерирующей компании», в его рамках были проведены художественная выставка, мастер-классы и лекции на тему искусства. Организатор — галерея «Нагорная».