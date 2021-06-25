В Барнауле пройдет праздник ко Дню молодежи: КВН и отбор девушек на конкурс красоты

Гости парка смогут посмотреть выступление команд КВН из Барнаула и Заринска, которые поборются за летний кубок Барнаульской Лиги КВН.
«В рамках праздника состоится отборочный этап конкурса „Мисс Барнаул“. На нем определятся участницы финального этапа, который пройдет в День города на главной сценической площадке», — рассказали в мэрии.
На сцене парка самые активные представители барнаульской молодежи получат награды. Концертную программу представят местные творческие коллективы.
Начало праздника в 12 часов. В мэрии подчеркнули, что мероприятие пройдет с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
«Частью праздничной программы станет открытие Зональной городской студенческой стройки „Барнаул — 2021“. В этом году участие в проекте принимают девять отрядов обшей численностью 135 человек. Студенческие строительные и экологические отряды будут строить и ремонтировать дороги, заниматься благоустройством территорий, работать в цехах на заводах. Традиционно среди отрядов пройдут спортивные соревнования, состоится творческий фестиваль, конкурс фотографий и видеороликов, конкурс касок, конкурс отрядных лагерей и многое другое», — сообщили в администрации.
По итогам Зональной городской студенческой стройки определят лучшие отряды по производственным и комиссарским показателям, а самому лучшему вручат знамя стройки.