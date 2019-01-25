В Барнауле пройдут бесплатные мастер-классы по хоккею

С 26 января по выходным (суббота и воскресенье) на открытом катке в Парке спорта А. Смертина (ул. Энтузиастов, 12-в) будут проходить бесплатные тренировки по хоккею. Их проведет профессиональный тренер ХК «Алтай» Вадим Владимирович Осадчий. Особой физической подготовки не требуется, обязательно наличие коньков и желательно прихватить с собой клюшку. Сам мастер-класс бесплатный, платить нужно только за выход на лед: со своими коньками — 100 рублей, 150 рублей, если коньки берете в пункте проката катка.

На мастер-классах будут обучать технике катания, владению клюшкой и различным хоккейным хитростям. Начало тренировки в 16.00, она будет длиться 60 минут. Организаторы обещают в течение всего февраля проводить занятия для любителей хоккея, а в завершение зимнего сезона провести турнир среди участников программы. Возрастных ограничений нет!

Алексей Трофимов,

управляющий Парком спорта А. Смертина:

Мы успешно запустили в зимний сезон мастер-классы на катке по фигурному катанию и решили развивать тему зимнего спорта. Совместно с администрацией Индустриального района было принято решение организовать мастер-классы по хоккею. Надеемся на интерес со стороны горожан.

Напомним, каждую субботу и воскресенье на катке в Парке спорта по адресу: ул. Энтузиастов, 12-в проходят мастер-классы и по фигурному катанию, но только уже с 17.00 до 18.00. Следить за расписанием и ходом программ можно в Инстаграме @parksporta22 или Вконтакте «Парк спорта|Барнаул».