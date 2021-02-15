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Жизнь

В Барнауле пройдут памятные мероприятия в честь вывода войск из Афганистана

15 февраля в Барнауле в день 32-й годовщины вывода войск из Афганистана проведут памятные мероприятия, сообщили в администрации города.

Свечи. Память
Свечи. Память
СС0

В 11:00 на площади Ветеранов состоится торжественная встреча на площади Ветеранов, организованная российским Союзом ветеранов Афганистана. Участники возложат цветы к Вечному огню.

Потом воины-интернационалисты и члены их семей, родственники погибших в локальных военных конфликтах возложат цветы на Мемориале Славы, на Аллее Героев и на Аллее воинов, погибших в Афганистане, на Власихинском кладбище, где состоится памятная служба.

Во время боевых действий в Афганистане погибли 420 уроженцев Алтайского края.

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