В Барнауле пройдут памятные мероприятия в честь вывода войск из Афганистана

В 11:00 на площади Ветеранов состоится торжественная встреча на площади Ветеранов, организованная российским Союзом ветеранов Афганистана. Участники возложат цветы к Вечному огню.
Потом воины-интернационалисты и члены их семей, родственники погибших в локальных военных конфликтах возложат цветы на Мемориале Славы, на Аллее Героев и на Аллее воинов, погибших в Афганистане, на Власихинском кладбище, где состоится памятная служба.
Во время боевых действий в Афганистане погибли 420 уроженцев Алтайского края.