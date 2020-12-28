В Барнауле прямо на тротуар сошла мощная снежная «лавина»

27 декабря в Барнауле, на проспекте Строителей, с одного из офисных зданий сошла снежная «лавина» такой силой, что ее разбросало на тротуар и прилегающую дорогу.

Видео случившегося выложили пользователи сообщества Barnaul22.

По их словам, в момент, когда с крыши упала глыба снега, никого рядом не было.

«Никто не пострадал. Но будьте осторожнее», — написал автор сообщения.

Это уже не первый подобный случай в Барнауле. 25 декабря около дома по адресу Балтийская, 25, произошло аналогичное ЧП. Снег с балкона упал прямо на припаркованную рядом машину.

Правда, в сети неудачливого автомобилиста не поддержали, посчитав, что в случившемся он виноват сам, так как припарковал свою машину слишком близко со зданием.