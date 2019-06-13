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13 июня
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Жизнь

В Барнауле раскрыли картельный сговор по контрактам на 137 млн рублей

Алтайское УФАС раскрыло сговор двух барнаульских компаний. По данным ведомства, организации «Стро-Мастер» и «СпецСтройМонтаж» делали вид, что боролись за строительные контракты, а на самом деле заранее определяли между собой, кто победит в торгах, сообщает «Алтайская правда».

Рукопожатие. Работа.
Рукопожатие. Работа.
СС0

С 2015 по 2018 годы компании «Стро-Мастер» и «СпецСтройМонтаж» заранее выбирали наиболее выгодный для себя предел снижения начальной максимальной цены контракта.

Например, в 2016 году одна из компаний предложила низкую цену на торгах, заранее зная, что представит не все нужные документы. В итоге фирма выбыла из борьбы, и вторая компания победила с максимально возможной ценой.

Участникам сговора грозит административная ответственность. По закону, должностных лиц могут оштрафовать на 20−50 тыс. рублей или дисквалифицировать на 3 года, а юридических — оштрафовать на 0,1−0,5 размера начальной стоимости предмета торгов (не менее 100 тыс. рублей).

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