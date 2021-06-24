В Барнауле расселяют старый дом в перспективном для застройки квартале

Мэр Барнаула Вячеслав Франк распорядился выкупить 3/50 доли у собственницы земельного участка и жилого дома № 2 по улице Главной, сообщает « Алтайский портал недвижимости ».

«Двухэтажный деревянный дом 1926 года постройки. В нем числятся 18 жильцов, 10 квартир и один подъезд. Его признали аварийным еще в 2013 году в связи с 65% износом конструкций. В рамках программы переселения помещения должны освободить до конца 2022 года, а снести в 2023-м», — отмечает издание.

По соседству стоит еще один двухэтажный деревянный дом 1928 года постройки, который признали аварийным в 2014-м. Барак должны расселить до 2025 года.

Освободившиеся земли станут перспективным для будущей застройки высотками. В мэрии уже утвердили проект межевания квартала, ограниченного улицами Микронная, Бехтерева, Красный текстильщик и Колесная.

Строительство. Строительный кран. altapress.ru

Получилась территория общей площадью около 3 500 кв. метров — сейчас она покрыта зарослями и мусором. После сноса двух указанных домов прибавится еще 2 тыс. кв. м.

«Участки относятся к зоне Ж-2, которая разрешает среднеэтажную жилую застройку (до 12 уровней), а также размещение рынков, стоянок, коммерческих и административных объектов различных направлений», — поясняет издание.

Рядом стоят кирпичные пятиэтажки и торговые здания, а в 2012 году там построили два современных 10-этажных дома.