Барнаульцам рассылают сообщения о том, что школьниц заманивают в кусты

Жители Барнаула стали получать аудиосообщения в мессенджеры от якобы завуча одной из городских школ. В сообщениях неизвестная говорит, что стала очевидцем того, как учениц заманивают в кусты. По словам информатора, заманивает детей некая дама под предлогом ее сфотографировать, пишет «КП в Барнауле».

Из сообщения следует, что к двоим девочкам подошла женщина, дала им в руки телефон и попросила пройти с ней в ближайшие кусты. Она пояснила, что хочет сфотографироваться там, и стала позировать.

«Завуч» сообщает, что неизвестная скрылась, как только поняла, что она наблюдает за ситуацией и не собирается уходить, пока дети не пойдут домой.

Информатор пояснила, что женщина приехала к школе на машине, в которой сидел мужчина. Ей показалось странным, что дама не попросила своего знакомого ее сфотографировать, а пошла к детям.

К аудиосообщению в рассылке делают приписку о том, что ситуация произошла 26 сентября около здания школы № 134 на ул. Балтийской, 11.

В правоохранительных органах altapress.ru пояснили, что в их поле зрения эта ситуация не попадала, с жалобами никто не обращался, а значит, можно считать это сообщение фейком. Однако это не отменяет необходимости разъяснить детям, что с незнакомцами не стоит общаться и куда-либо с ними ходить.

В школе № 134 заявили, что к ним уже обращались родители с просьбой пояснить, что это было. Руководство учебного заведения заверило, что никто из их завучей подобного не видел. В школе также уточнили, что кустов рядом со зданием нет, а ближайшая парковка находится достаточно далеко.

Некоторые горожане получают данные, что ситуация произошла у лицея «Сигма». Вполне возможно, что подобная ситуация была, но в каком-то другом городе, и кто-то из барнаульцев по ошибке или незнанию запустил эту рассылку.