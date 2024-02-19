В Барнауле рассказали о последствиях урагана 14 февраля, которые еще не устранили

С докладом выступил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.
Он рассказал, что среди происшествий были падение деревьев, аварийное отключение электроэнергии, повреждение кровель зданий, а также отключение светофоров.
Владимир Драчев отметил, что к ближайшему четвергу в Барнауле немного потеплеет. Ночью температура воздуха понизится до -27 гр., днем – -20…-22 гр.
На данный момент не восстановили еще два объекта — кровли административных зданий.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае снова сообщили о штормовом ветре.
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