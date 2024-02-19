19 февраля
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Жизнь

В Барнауле рассказали о последствиях урагана 14 февраля, которые еще не устранили

Всего 14 февраля в результате неблагоприятных погодных условий в городе зафиксировали 32 происшествия. Об этом сообщает администрация города.

Снегопад, метель.
Снегопад, метель.
CC0

С докладом выступил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

Он рассказал, что среди происшествий были падение деревьев, аварийное отключение электроэнергии, повреждение кровель зданий, а также отключение светофоров.

Владимир Драчев отметил, что к ближайшему четвергу в Барнауле немного потеплеет. Ночью температура воздуха понизится до -27 гр., днем – -20…-22 гр.

На данный момент не восстановили еще два объекта — кровли административных зданий.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае снова сообщили о штормовом ветре.

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