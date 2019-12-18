В Барнауле раздался «Ах»: поэтесса Астахова рассказала о новых рифмах, смешных деньгах и куда пропали Маяковские

Ее творчество гуляло по социальным сетям, а псевдоним сравнивали с Анной Ахматовой — так было восемь лет назад. Сейчас москвичка Ирина Астахова продолжает писать стихи под псевдонимом Ах Астахова, путешествует и собирает фанатов на своих концертах. 15 декабря поэтесса выступила для барнаульцев в ТРЦ «Галактика» и поговорила с altapress.ru о своем творчестве, политике и Ольге Бузовой.

Я довольно редко провожу концерты в таком формате, как здесь, в Барнауле. Но, оказалось, выступать в ТРЦ — это радость. Я читала только любимые стихи, а прийти мог любой желающий, послушать, посмотреть, получить автограф, обняться. Мне казалось, что будет тяжелее из-за проходящих мимо, но в основном были приходящие. На меня смотрело огромное количество людей, а что там происходило на заднем плане — не мое дело. Я знала на что иду, понимала, что многие придут за покупками. Но получилось теплее, нежели я могла себе представить.

«В моем сердце дом» — это строчка из моей лирики, она описывает меня сейчас. В этом стихотворении я пишу о путешествии, а мама переживает, что я редко бываю дома. Успокаиваю ее: «Не сиди в печали мама, в моем сердце дом». Это ведь то место, где тебе хорошо, а мне хорошо где угодно, потому что мне везде рады.

Ах Астахова. Ксения Морозова

Фрагменты лирики Астаховой

Сожаления путешественника …Я был эгоистичен, зол и млад,

красив и слеп, решителен и весел!

Но время шло… я захотел назад —

хватило телу самолетных кресел.



Собрав в ладонь разбитые мечты,

я брел домой, где жил вначале:

дверь распахнул, держа в руках цветы —

но близкие

меня

не замечали. Время сменить маршрут Если пусто в душе — значит, время сменить маршрут.

Запиши в голове разборчиво, без чернил:

Если любят тебя — обязательно подождут,

Если счастье придет — значит, ты его заслужил. Сколько ни было б лет — душою будь молодым

И не думай, когда и где будет твой финал.

Не любя́щих тебя — спокойно отдай другим.

Отраженье ищи в душе, а не у зеркал… Юность



Ностальгия бьет по душе эффектом нашатыря.

Мы сияем юностью, ты хорошо одет.

Нас манит июль в переулках Красного Октября,

И нам еле стукнуло по восемнадцать лет.



Ничего не страшно под куполом первых чувств,

Что сбивают с ног, как дешевый, плохой портвейн.

Воздух раскален, душен, сух и пуст;

Я любуюсь молча на нашу тень…

Сейчас поэзия актуальна, и пробиться здесь не трудно. Тем более есть социальные сети. Конечно, мне повезло жить в Москве, потому что она дает больше возможностей во всех смыслах. Но если ты искренне любишь то, что делаешь, даешь красивый и интересный контент, публикуешь жизнь, делишься с людьми — твоя аудитория тебя найдет. Люди чувствуют искренность. Интернет — полезный ресурс, если уметь им правильно пользоваться. Мне он дал очень многое — от моего творческого псевдонима до многотысячной аудитории.

Если говорить об Ольге Бузовой, ее так много, что невозможно не заметить. Нужно быть слепым или глухим. В наше время деньги и пиар играют немаленькую роль. У Оли неплохая команда, грамотный подход, дорогие клипы. Дело не в глупости толпы, а в тех, кто умеет себя хорошо показать. Вспомним «Руки Вверх!» — наивные тексты о любви, но они трогают молодежь. Я считаю, это не очень правильно, но массовая культура была всегда и имеет место быть. Другой вопрос — хотелось бы видеть в шоу-бизнесе больше талантливых людей.

Просто люблю то, что делаю, делаю то, что люблю. Я с детства была открытой, за что благодарю своих родителей. Они всегда поддерживали мое творчество, и не было даже мысли, что я что-то делаю не так. Когда появились социальные сети, я начала делиться там своим творчеством, и меня поддержали друзья. Им тоже спасибо. Мне искренне нравится снимать видео, делать фотографии и сопровождать стихами. Все это естественно.

Книга — это шаг в вечность. Ее можно потрогать, передарить внукам. А я просто верила в мечту, делилась лирикой в соцсетях, давала концерты за какие-то смешные деньги, но аудитория стала просить печатные издания. Для меня книга — это шаг в вечность, то, что останется у людей. Боялась, но в итоге решилась и выпустила первый сборник «Мужская и женская лирика». Долго искала издательство, чтобы было по карману — все-таки самиздат. Сборник презентовала на первом большом концерте в Москве в клубе «16 тонн». Тогда скупили весь тираж — 500 экземпляров. Мой четвертый сборник «Без грима» вышел уже не моими силами. Это невероятно, но за него взялось издательство «Эксмо». Через неделю после выхода улетели почти 15 тыс. экземпляров.

Ах Астахова. Ксения Морозова Ах Астахова. Ксения Морозова Ах Астахова. Ксения Морозова

Бродский — величина. Мне до такой гениальности еще расти и расти, если это вообще возможно. Наше с ним творчество, безусловно, не похоже, Люблю его не только как поэта, но и как личность. При такой сложной судьбе не сдался, вырос и достиг больших высот в сфере литературы, поэзии.

Меня сравнивали с Ахматовой, с Цветаевой. Людям, чтобы что-то понять, легче с чем-то сравнить. Это приятно, но не думаю, что я похожа. Мне далеко до таких высот. Первое время меня еще сравнивали с Верой Полозковой. Наверное, из-за того, что она раньше вышла на сцену как женщина-автор. Со временем это прекратилось — аудитория привыкла ко мне.

Сейчас люди не пишут так, как Пушкин. Таких, как он или Маяковский, не видно. Хотя есть много талантливых людей, просто не все имеют возможность прославиться в свое время. Мне очень повезло, что я могу быть услышанной здесь и сейчас — пока я живу, пока я молодая. Но есть те, кто получает известность и признание после своей эпохи. Меняется время, меняется форма, и это не плохо. Сейчас слог интереснее, мы можем попробовать разные формы — у нас больше возможностей, вариантов рифмы, содержания.

Я не зарабатываю поэзией. На мой взгляд, это не приносит денег. Если не говорить о коммерческих стихах — песню там написать, например. Сцена — да! Я считаю себя артистом. Они зарабатывают много, если так же много работают. Например, я могу дать 15 концертов в месяц, потому что я это люблю, но это работа. В наше время человек может зарабатывать любимым делом. Главное, делать это не ради денег, а ради удовольствия, ради искусства.

Я равнодушна к признанию в конкурсах и премиях. Как можно оценивать душу другого человека? Это в конце концов не математика, а искусство. В наше время есть гранты, поэтические премии. Государство поддерживает искусство, хоть и немного. Например, после первого большого концерта в клубе «16 тонн» я получила премию «Золотая горгулья» за лучший арт-проект года. И моя жизнь совсем не изменилась. Это было важно только потому, что церемония проходила в том же клубе, а для меня это культовое место. Сюда я приходила на концерты Дельфина, Ассаи и всякие вечеринки, когда была подростком. Получить признание от места, где когда-то была зрителем, — мой личный успех. Для души.

Ах Астахова. Ксения Морозова

Я стараюсь писать о житейских темах, а политика и без меня справится. Это принцип. Я довольно далека от политики и осознанно этого придерживаюсь. Есть поэты, которые пишут на такие темы — та же передача «Гражданин поэт», где читают стихи Дмитрия Быкова. Для меня эта область запретная просто потому, что я там ничего не понимаю и понимать не хочу.