В Барнауле раздался «Ах»: поэтесса Астахова рассказала о новых рифмах, смешных деньгах и куда пропали Маяковские

Я довольно редко провожу концерты в таком формате, как здесь, в Барнауле. Но, оказалось, выступать в ТРЦ — это радость. Я читала только любимые стихи, а прийти мог любой желающий, послушать, посмотреть, получить автограф, обняться. Мне казалось, что будет тяжелее из-за проходящих мимо, но в основном были приходящие. На меня смотрело огромное количество людей, а что там происходило на заднем плане — не мое дело. Я знала на что иду, понимала, что многие придут за покупками. Но получилось теплее, нежели я могла себе представить.
«В моем сердце дом» — это строчка из моей лирики, она описывает меня сейчас. В этом стихотворении я пишу о путешествии, а мама переживает, что я редко бываю дома. Успокаиваю ее: «Не сиди в печали мама, в моем сердце дом». Это ведь то место, где тебе хорошо, а мне хорошо где угодно, потому что мне везде рады.
Фрагменты лирики Астаховой
Сожаления путешественника
…Я был эгоистичен, зол и млад,
красив и слеп, решителен и весел!
Но время шло… я захотел назад —
хватило телу самолетных кресел.
Собрав в ладонь разбитые мечты,
я брел домой, где жил вначале:
дверь распахнул, держа в руках цветы —
но близкие
меня
не замечали.
Время сменить маршрут
Если пусто в душе — значит, время сменить маршрут.
Запиши в голове разборчиво, без чернил:
Если любят тебя — обязательно подождут,
Если счастье придет — значит, ты его заслужил.
Сколько ни было б лет — душою будь молодым
И не думай, когда и где будет твой финал.
Не любя́щих тебя — спокойно отдай другим.
Отраженье ищи в душе, а не у зеркал…
Юность
Ностальгия бьет по душе эффектом нашатыря.
Мы сияем юностью, ты хорошо одет.
Нас манит июль в переулках Красного Октября,
И нам еле стукнуло по восемнадцать лет.
Ничего не страшно под куполом первых чувств,
Что сбивают с ног, как дешевый, плохой портвейн.
Воздух раскален, душен, сух и пуст;
Я любуюсь молча на нашу тень…
Сейчас поэзия актуальна, и пробиться здесь не трудно. Тем более есть социальные сети. Конечно, мне повезло жить в Москве, потому что она дает больше возможностей во всех смыслах. Но если ты искренне любишь то, что делаешь, даешь красивый и интересный контент, публикуешь жизнь, делишься с людьми — твоя аудитория тебя найдет. Люди чувствуют искренность. Интернет — полезный ресурс, если уметь им правильно пользоваться. Мне он дал очень многое — от моего творческого псевдонима до многотысячной аудитории.
Если говорить об Ольге Бузовой, ее так много, что невозможно не заметить. Нужно быть слепым или глухим. В наше время деньги и пиар играют немаленькую роль. У Оли неплохая команда, грамотный подход, дорогие клипы. Дело не в глупости толпы, а в тех, кто умеет себя хорошо показать. Вспомним «Руки Вверх!» — наивные тексты о любви, но они трогают молодежь. Я считаю, это не очень правильно, но массовая культура была всегда и имеет место быть. Другой вопрос — хотелось бы видеть в шоу-бизнесе больше талантливых людей.
Просто люблю то, что делаю, делаю то, что люблю. Я с детства была открытой, за что благодарю своих родителей. Они всегда поддерживали мое творчество, и не было даже мысли, что я что-то делаю не так. Когда появились социальные сети, я начала делиться там своим творчеством, и меня поддержали друзья. Им тоже спасибо. Мне искренне нравится снимать видео, делать фотографии и сопровождать стихами. Все это естественно.
Книга — это шаг в вечность. Ее можно потрогать, передарить внукам. А я просто верила в мечту, делилась лирикой в соцсетях, давала концерты за какие-то смешные деньги, но аудитория стала просить печатные издания. Для меня книга — это шаг в вечность, то, что останется у людей. Боялась, но в итоге решилась и выпустила первый сборник «Мужская и женская лирика». Долго искала издательство, чтобы было по карману — все-таки самиздат. Сборник презентовала на первом большом концерте в Москве в клубе «16 тонн». Тогда скупили весь тираж — 500 экземпляров. Мой четвертый сборник «Без грима» вышел уже не моими силами. Это невероятно, но за него взялось издательство «Эксмо». Через неделю после выхода улетели почти 15 тыс. экземпляров.
Бродский — величина. Мне до такой гениальности еще расти и расти, если это вообще возможно. Наше с ним творчество, безусловно, не похоже, Люблю его не только как поэта, но и как личность. При такой сложной судьбе не сдался, вырос и достиг больших высот в сфере литературы, поэзии.
Меня сравнивали с Ахматовой, с Цветаевой. Людям, чтобы что-то понять, легче с чем-то сравнить. Это приятно, но не думаю, что я похожа. Мне далеко до таких высот. Первое время меня еще сравнивали с Верой Полозковой. Наверное, из-за того, что она раньше вышла на сцену как женщина-автор. Со временем это прекратилось — аудитория привыкла ко мне.
Сейчас люди не пишут так, как Пушкин. Таких, как он или Маяковский, не видно. Хотя есть много талантливых людей, просто не все имеют возможность прославиться в свое время. Мне очень повезло, что я могу быть услышанной здесь и сейчас — пока я живу, пока я молодая. Но есть те, кто получает известность и признание после своей эпохи. Меняется время, меняется форма, и это не плохо. Сейчас слог интереснее, мы можем попробовать разные формы — у нас больше возможностей, вариантов рифмы, содержания.
Я не зарабатываю поэзией. На мой взгляд, это не приносит денег. Если не говорить о коммерческих стихах — песню там написать, например. Сцена — да! Я считаю себя артистом. Они зарабатывают много, если так же много работают. Например, я могу дать 15 концертов в месяц, потому что я это люблю, но это работа. В наше время человек может зарабатывать любимым делом. Главное, делать это не ради денег, а ради удовольствия, ради искусства.
Я равнодушна к признанию в конкурсах и премиях. Как можно оценивать душу другого человека? Это в конце концов не математика, а искусство. В наше время есть гранты, поэтические премии. Государство поддерживает искусство, хоть и немного. Например, после первого большого концерта в клубе «16 тонн» я получила премию «Золотая горгулья» за лучший арт-проект года. И моя жизнь совсем не изменилась. Это было важно только потому, что церемония проходила в том же клубе, а для меня это культовое место. Сюда я приходила на концерты Дельфина, Ассаи и всякие вечеринки, когда была подростком. Получить признание от места, где когда-то была зрителем, — мой личный успех. Для души.
Я стараюсь писать о житейских темах, а политика и без меня справится. Это принцип. Я довольно далека от политики и осознанно этого придерживаюсь. Есть поэты, которые пишут на такие темы — та же передача «Гражданин поэт», где читают стихи Дмитрия Быкова. Для меня эта область запретная просто потому, что я там ничего не понимаю и понимать не хочу.
Досье
Ирине Астаховой 32 года. Она считается одной из самых читаемых современных российских поэтесс. Девушка стала популярной в 2011 году после публикации на Youtube видеоролика на свое стихотворение. На сегодняшний день Ирина выпустила 4 авторских сборника стихов, приняла участие во многих благотворительных проектах, а также объездила практически всю Россию, выступала в Театре Грибоедова в Тбилиси и посещала с концертами Францию, Германию, Италию, Испанию, Эстонию, Латвию, Австрию и Голландию.