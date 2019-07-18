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18 июля
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Жизнь

В Барнауле разыскивают «душу парка» — милейшего кота Хвостика

Участники группы «Эко-парк Позунов» обеспокоены пропажей кота Хвостика. Он жил на территории зеленой зоны и был постоянным участником мероприятий, которые там проводились.

Пропал кот Хвостик без хвоста.
Пропал кот Хвостик без хвоста.
vk.com/park_polzunov

Хвостик — пухлый серый кот, который жил в «Эко-парке Ползуновъ» на берегу Баранулки. Он развлекал гостей, а еще охранял территорию. В группе есть история о том, как Хвостик поборол выдру.

Кота нет уже около трех недель. Он и раньше уходил по своим делам на неделю или две, но в этот раз слишком задержался. «Если кто-то забрал Хвостика, большая просьба вернуть его на место! Мы все его очень любим. Он не просто символ нашего парка, а его душа!», — пишут в группе.

Особая примета Хвостика — отсутствие хвоста.

Напомним, что накануне на Змеиногорском тракте от хозяев сбежал бенгальский кот с тигровым окрасом. За его возвращение тоскующие хозяева готовы заплатить 10 тысяч рублей. Животное может вести себя агрессивно: шипеть на людей и даже укусить.

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