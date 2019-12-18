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Жизнь

В Барнауле разыскивают двоих детей, которые вышли из школы и пропали

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае разыскивают двоих детей, которые пропали после того, как вышли из школы.

Ребенок уходит в лес.
Ребенок уходит в лес.
СС0

17 декабря в 15:00 дети ушли из школы № 118 и до настоящего времени их местонахождение неизвестно

Приметы пропавших

Сотников Иван: рост 140 см, телосложение худощавое, волосы темные, короткая стрижка. Был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы, темно-синие ботинки и черную шапку.

Шушеньков Вадим: рост 145 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые. Был одет в темную с желтыми полосками на рукавах куртку, темные джинсы, темно-синие ботинки и черную шапку.

Барнаул. Пропали дети
Барнаул. Пропали дети
vk.com/la_altay.
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