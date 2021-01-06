В Барнауле разыскивают любителей горячительного, обчистивших магазин федеральной сети

30 декабря в Барнауле двое неизвестных обворовали магазин «Красное и Белое», сеть которых осенью нынешнего года зашла в краевую столицу. Ориентировку на воришек разместило сообщество «Инцидент Барнаул».

Сообщается, что магазин «Красное и белое», где поживились мужчины, находится по адресу Солнечная поляна, 15. Незаметно вынести спиртного им удалось на 30 тыс. рублей.

В совершении данного преступления отделом полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу подозреваются и разыскиваются мужчины на фото.

Тем, кто узнал подозреваемых, просят обратится к администратору сообщества.

Ранее после вмешательства СМИ и прокуратуры возбудили уголовное дело о массовой краже водосчетчиков. Это произошло благодаря тому, что жильцы предали проблему огласке.