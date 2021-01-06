Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 января -26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле разыскивают любителей горячительного, обчистивших магазин федеральной сети

30 декабря в Барнауле двое неизвестных обворовали магазин «Красное и Белое», сеть которых осенью нынешнего года зашла в краевую столицу. Ориентировку на воришек разместило сообщество «Инцидент Барнаул».

Алкоголь.
Алкоголь.
unsplash.com

Сообщается, что магазин «Красное и белое», где поживились мужчины, находится по адресу Солнечная поляна, 15. Незаметно вынести спиртного им удалось на 30 тыс. рублей.

В совершении данного преступления отделом полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу подозреваются и разыскиваются мужчины на фото.

Тем, кто узнал подозреваемых, просят обратится к администратору сообщества.

Ранее после вмешательства СМИ и прокуратуры возбудили уголовное дело о массовой краже водосчетчиков. Это произошло благодаря тому, что жильцы предали проблему огласке.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость