В Барнауле разыскивают мужчину, который ушел за грибами и не вернулся

Был одет:
- тёмно-зелёная куртка,
- тёмно-синие джинсы,
- чёрные резиновые сапоги.
Приметы:
- рост 165 см,
- худощавое телосложение,
- голубые глаза,
- седые короткие волосы.
Предположительно мог поехать на электричке до села Озерки Тальменского района, уточняют барнаульцы в соцсетях.
Пропал Федор Маскалев.
vk.com/la_altay
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный). Подробнее о поиске можно узнать на странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».