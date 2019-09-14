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Жизнь

В Барнауле разыскивают мужчину, который ушел за грибами и не вернулся

В Барнауле ищут 73-летнего Федора Маскалева, который рано утром 13 сентября ушел в лес за грибами и не вернулся, сообщает «Инцидент Барнаул».

В лесу.
В лесу.
СС0

Был одет:

  • тёмно-зелёная куртка,
  • тёмно-синие джинсы,
  • чёрные резиновые сапоги.

Приметы:

  • рост 165 см,
  • худощавое телосложение,
  • голубые глаза,
  • седые короткие волосы.

Предположительно мог поехать на электричке до села Озерки Тальменского района, уточняют барнаульцы в соцсетях.

Пропал Федор Маскалев.
Пропал Федор Маскалев.
vk.com/la_altay

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный). Подробнее о поиске можно узнать на странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

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