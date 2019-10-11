В Барнауле разработали специальный план по очистке города от снега

Администрация Барнаула определилась с тем, как в краевой столице предстоящей зимой будут бороться со снежными заносами и обеспечат очистку города. Перечень мер утвердили профильным постановлением , которое подписал исполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк.

Во-первых, для организации работ по ликвидации снежных заносов и своевременной очистке города в мэрии создали профильную комиссию, которую возглавил первый заместитель главы администрации по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

Также власти определили места отвала снега, вывозимого с улиц — это городской полигон ТБО, территория бывшей воинской части на улице Вечерней, площадки на улицах Дальняя и Маяковского, проезде Дальнем, проспекте Космонавтов, территория на улице Тибетской и земельный участок, расположенный на территории Пивоварского песчаного карьера.

Районным администрациям совместно с комитетом жилищно-коммунального хозяйства города предписано осуществлять контроль за уборкой снега, за посыпкой песком дорог и тротуаров, за очисткой крыш и козырьков.

Уборка снега. Анна Зайкова , altapress.ru

Кроме того, администрации районов города обязаны организовать выделение предприятиями и организациями техники, необходимой для ликвидации снежных заносов.

На городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, в свою очередь, возложили обязанности по обеспечению координации и контроля за организацией и качеством выполняемых работ по текущему содержанию улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства в зимний период.

МУП «Горэлектротранс» будет отвечать за очистку путей и вывоз снега с территорий трамвайных депо и конечных станций. А МУП «Автодорстрой» — за очистку разворотных и остановочных площадок общественного транспорта и обеспечению наличия тяжелой спецтехники, необходимой для ликвидации снежных заносов в период обильного снегопада.

Кроме того, городскому управлению МВД даны рекомендации организовать сопровождение спецтехники экипажами дорожно-патрульной службы при уборке снега в период обильных зимних осадков.