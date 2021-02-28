В Барнауле разрешили митинг в честь павших десантников

В торжественном мероприятии примут участие руководители органов власти, силовых ведомств, Росгвардии, воспитанники кадетских корпусов, представители ветеранских, общественных организаций.
Организаторы митинга напоминают: первую в стране Аллею памяти 6-й роты создали в Барнауле, ее открытие состоялось 26 октября 2019 года.
На аллее установлен гранитный камень со звездой и надписью «Подвигу шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка посвящается…», а также размещены 84 планшета с портретами погибших десантников и два планшета с информацией об их подвиге.
Справка
В первый день весны 2000 года десантники шестой роты вступили в бой с боевиками Хаттаба в Аргунском ущелье. Из 90 бойцов погибли 84. За проявленное мужество 22 военнослужащим, в том числе нашему земляку — бийчанину Сергею Медведеву было присвоено звание Героя России.