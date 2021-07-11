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Жизнь

В Барнауле решили навести чистоту с помощью должников по алиментам

Федеральная служба судебных приставов и мэрия Барнаула продолжают совместными усилиями решать свои проблемы. Приставы заставляют работать должников по алиментам, а городские чиновники получают дополнительные рабочие руки для благоустройства и уборки города.

Метла, дворник.
Метла, дворник.
CC0

В управлении ФССП по Алтайскому краю сообщили, что с начала года к обязательным работам по уборке улиц и остановок Барнаула были привлечены 176 должников. Они собирали мусор, стригли газоны и пр. Причем делали это по решению суда.

Данный вид работ заключается в выполнении должником, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время, бесплатных общественно полезных работ.

Всего с начала года приставы взыскали с должников по алиментам 94,6 млн рублей.

Но этого явно недостаточно. Ранее altapress.ru сообщал, что в Алтайском крае должниками по алиментам являются 18 332 человека, а их общая сумма долга достигла 3,7 млрд рублей.

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