В Барнауле родные погибшего при взрыве в порту простили виновника трагедии

В сентябре 2019 года на плавучем кране в Барнауле произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина — помощник шкипера. Стало известно, что уголовное дело прекратили по примирению сторон.

Помощник по указанию своего начальника приступил к подготовке места для огневых работ, но после включения электросварочного аппарата искра попала в балластный трюм левого борта носовой части судна, с содержащимися остатками ГСМ, от которых образовались пары и газы.

Произошел взрыв. Мужчину отбросило на семь метров. От полученных травм он скончался в больнице.

Обвиняемого шкипера признали виновным, но от родственников потерпевшего и обвиняемого поступили заявления о прекращении уголовного дела.

«Судом принято решение о прекращении уголовного дела за примирением сторон», — сообщили в Западно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ.