В Барнауле родные погибшего при взрыве в порту простили виновника трагедии

Помощник по указанию своего начальника приступил к подготовке места для огневых работ, но после включения электросварочного аппарата искра попала в балластный трюм левого борта носовой части судна, с содержащимися остатками ГСМ, от которых образовались пары и газы.
Произошел взрыв. Мужчину отбросило на семь метров. От полученных травм он скончался в больнице.
Обвиняемого шкипера признали виновным, но от родственников потерпевшего и обвиняемого поступили заявления о прекращении уголовного дела.
«Судом принято решение о прекращении уголовного дела за примирением сторон», — сообщили в Западно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ.