В Барнауле родственники выгнали 83-летнюю пенсионерку из дома

83-летняя жительница Барнаула Валентина Бакланова два года судится с дочерью за жилье, сообщает «Катунь24». По словам пенсионерки, дочь переписала дом на себя и выгнала мать из дома.

30 лет назад женщина с мужем построили дом в Казенной Заимке для себя и для семьи дочери. Документы оформили на супруга. Когда муж умер, у женщины произошел инсульт, она попала в больницу. По словам Валентины Баклановой, за это время дочь переписала участок на себя, и дома ее уже не ждали.

Год женщина прожила у соседки. Потом перебралась к сыну. У него однокомнатная квартира и семья из трех человек.

Женщина проиграла уже четыре суда. Если суд не вернет ей дом и в пятый раз, пенсионерка намерена обратиться в Конституционный суд.