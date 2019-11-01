В Барнауле за год резко сократилась рождаемость

По данным статистики за январь-сентябрь 2019 года в Барнауле родились 5229 человек, что более чем на 10% меньше, чем в прошлом году.
За тот же период в Барнауле умерли 5996 человек, что на 200 с небольшим человек меньше, чем годом ранее.
Естественная убыль населения в краевой столице составила 767 человек, тогда как в прошлом году отрицательная динамика была менее угрожающей (- 417 человек).
Показатель рождаемости снизился во всех пяти районах Барнаула.
Что касается смертности, то она выросла за девять месяцев 2019 года в Ленинском и Индустриальном районах.