В Барнауле за год резко сократилась рождаемость

В столице Алтайского края за девять месяцев этого года значительно ухудшились показатели рождаемости. Смертность населения стала снижаться, но ее показатели ещё достаточно высокие. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

По данным статистики за январь-сентябрь 2019 года в Барнауле родились 5229 человек, что более чем на 10% меньше, чем в прошлом году.

За тот же период в Барнауле умерли 5996 человек, что на 200 с небольшим человек меньше, чем годом ранее.

Естественная убыль населения в краевой столице составила 767 человек, тогда как в прошлом году отрицательная динамика была менее угрожающей (- 417 человек).

Показатель рождаемости снизился во всех пяти районах Барнаула.

Что касается смертности, то она выросла за девять месяцев 2019 года в Ленинском и Индустриальном районах.