Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 ноября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле за год резко сократилась рождаемость

В столице Алтайского края за девять месяцев этого года значительно ухудшились показатели рождаемости. Смертность населения стала снижаться, но ее показатели ещё достаточно высокие. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

Ребенок плавает.
Ребенок плавает.
СС0

По данным статистики за январь-сентябрь 2019 года в Барнауле родились 5229 человек, что более чем на 10% меньше, чем в прошлом году.

За тот же период в Барнауле умерли 5996 человек, что на 200 с небольшим человек меньше, чем годом ранее.

Естественная убыль населения в краевой столице составила 767 человек, тогда как в прошлом году отрицательная динамика была менее угрожающей (- 417 человек).

Показатель рождаемости снизился во всех пяти районах Барнаула.

Что касается смертности, то она выросла за девять месяцев 2019 года в Ленинском и Индустриальном районах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость